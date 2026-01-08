বাস্তবে প্রভাস আসলে কেমন

প্রভাস অভিনীত ছবি ‘দ্য রাজাসাব’–এর গান ‘নাচে নাচে’ মুক্তি ঘিরে গত সোমবার মুম্বাইয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ছবির অভিনয়শিল্পী বোমান ইরানি, জরিনা ওয়াহাব, মালবিকা মোহনান, নিধি আগরওয়াল, ঋদ্ধি কুমার এবং প্রযোজক বিশ্ব প্রসাদ। ব্যক্তিগত কারণে নায়ক প্রভাস ও সঞ্জয় দত্ত অনুষ্ঠানে থাকতে না পারলেও পুরো অনুষ্ঠানেই প্রভাস ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
প্রভাসকে নিয়ে বলিউড অভিনেতা বোমান ইরানি বলেন, ‘প্রভাসকে দেখে অনেকে হয়তো ভাবেন, তিনি একজন তারকার মতো আচরণ করেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি খুব সাধারণ এবং বিনয়ী মানুষ। সেটে তিনি সবাইকে খুব স্বাভাবিকভাবে ট্রিট করেন। নিজের তারকাখ্যাতি তিনি কখনোই অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেন না।’ তাঁর ভাষায়, ‘এই সরলতাই প্রভাসকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।’ ছবির বিশাল সেট নিয়ে প্রশংসা করেন বোমান, ‘সেটে ঢুকলেই মনে হতো, অন্য কোনো দুনিয়ায় চলে গিয়েছি।’
ছবিতে প্রভাসের দাদির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জরিনা ওয়াহাব। তিনি বলেন, ‘আমি এর আগে এত বড় কোনো চরিত্র পাইনি। আমাকে এই ছবিতে সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রযোজক বিশ্ব প্রসাদকে ধন্যবাদ।’ বর্তমান বলিউড সিনেমায় পারিবারিক আবেগ কমে যাচ্ছে—এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘পরিবারকেন্দ্রিক গল্পেই সব বয়সের দর্শক নিজেদের খুঁজে পান। দ্য রাজাসাব–এর গল্প শুনেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। আর প্রভাসের নাম শুনে তো আর ভেবে দেখার প্রশ্নই ছিল না।’ প্রভাস সম্পর্কে জরিনার সংযোজন, ‘ডার্লিং নামটাই যেন ওর পরিচয়। আগে বুঝতাম না—কেন সবাই ওকে ডার্লিং বলে। একদিন প্রভাসই আমাকে বলল, ডার্লিং মানে প্রিয়। তখন আমি বলেছিলাম—আমার কাছে এখন ডার্লিং মানেই প্রভাস।’
ছবিতে প্রভাসের বিপরীতে আছেন মালবিকা মোহনান, নিধি আগরওয়াল ও ঋদ্ধি কুমার। মালবিকা জানান, প্রথমে ছবির প্রস্তাব পেয়ে তিনি বিষয়টি বিশ্বাসই করতে পারেননি। তাঁর ভাষায়, ‘আমি ভেবেছিলাম, হয়তো কেউ মজা করছে। কারণ, তখন প্রভাসের নতুন ছবির খবর কোথাও পাইনি। পরে হায়দরাবাদে গিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়।’ তিনি বলেন, ‘এই ছবিতে কমেডি, হরর, রোমান্স, অ্যাকশন, পারিবারিক আবেগ—সব আছে। ছোট-বড় সবাই এই ছবি উপভোগ করবে।’
ছবিতে ভিএফএক্স–নির্ভর দৃশ্যে অভিনয় করাকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন নিধি আগরওয়াল। তিনি বলেন, অনেক দৃশ্যে সামনে কেউ ছিল না। কল্পনার ওপর ভর করেই অভিনয় করতে হয়েছে।
অভিনেত্রী ঋদ্ধি কুমার জানান, গ্রিসে গানটির শুটিং তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ‘প্রভাস স্যার এত খাবার আনতেন যে না খেয়ে থাকা অসম্ভব ছিল।’ জরিনা ওয়াহাব যোগ করেন, ‘প্রভাস শুধু আমাদের জন্য নয়, সেটের ছোট–বড় সবার জন্যই একই খাবার পাঠাত। ওর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।’
ছবির প্রযোজক বিশ্ব প্রসাদ বলেন, ‘দ্য রাজাসাব আমাদের প্রযোজনা সংস্থার অন্যতম বড় কাজ। এখানে দর্শক প্রভাসকে একেবারেই নতুনভাবে দেখবেন। বাহুবলীর আগের যে প্রাণবন্ত প্রভাসকে দর্শক দেখতেন, তারই ঝলক থাকবে এই ছবিতে।’
মারুতি পরিচালিত ফ্যান্টাসি হরর–কমেডি ঘরানার ছবিটি ৯ জানুয়ারি পাঁচটি ভাষায় মুক্তি পাবে।