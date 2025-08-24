বুসানে এক ছবি নিয়ে দুবার

২০১২ সালে ক্যারিয়ারে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মাণ করেন আবু শাহেদ ইমন। সেই স্বল্পদৈর্ঘ্য ‘দ্য কনটেইনার’ কোরিয়ার বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (বিআইএফএফ বা বিফ) এশিয়ান প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নেয়। ১৩ বছর আগের সেই স্বল্পদৈর্ঘ্য দিয়ে আবার বুসান উৎসব থেকে আমন্ত্রণ পেলেন এই পরিচালক।
৩০ বছরে পদার্পণ করছে এবার বুসান। যে কারণে বিশেষভাবে আয়োজিত হচ্ছে তিন দশক পূর্তি। এদিকে কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোরিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব আর্টসও (কে-আর্ট) এবার ৩০ বছর উদ্যাপন করতে যাচ্ছে। উৎসব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা একই সময়ে। তিন দশক পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টি বুসান উৎসবের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করছে কমিউনিটি বিফ।
এর অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্মিত বাছাই সিনেমাগুলো প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে এ আয়োজনে। আবু শাহেদ ইমন এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন শিক্ষার্থী।
শিক্ষার্থীদের সেরা কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে আবু শাহেদ ইমনের ‘দ্য কনটেইনার’। দীর্ঘদিন পর ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমা নিয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন, ‘এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সিনেমা নিয়ে অনেক কিছু শেখা। এখান থেকে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী বের হয়। তারা বেশির ভাগ সিনেমা নির্মাণ করছে। ৩০ বছর ধরে হিসাব করলে এ সংখ্যা অনেক। সেখানে আমাদের অ্যালামনাই থেকে আমার সিনেমাটি বুসানে দীর্ঘ ১৩ বছর পর প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে। তিন দশক পূর্তিতে উৎসব ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ এ উদ্যাপনে অংশ নেওয়াটাই সম্মানের। কারণ, বুসানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার ক্যারিয়ারের ১৫ বছরের নানা গল্প।’
এশিয়ান ফিল্ম একাডেমির হয়ে ২০১০ সালে প্রথম বুসান উৎসবে অংশ নেন ইমন। পরের বছর ‘দ্য টেল অব আ পুলিশম্যান’ সিনেমার জন্য এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেট থেকে চিত্রনাট্যের জন্য তহবিল পান। ২০১২ সালে ‘দ্য কনটেইনার’ দিয়ে জায়গা পান। দুই বছর পরই প্রথম সিনেমা ‘জালালের গল্প’ (২০১৪) দিয়ে নিউ কারেন্টস বিভাগে মনোনয়ন পান। এটা ছিল এই বিভাগে অংশ নেওয়া প্রথম কোনো বাংলাদেশি সিনেমা।
এখানে শেষ নয়। ২০১৮ সালে ‘ইতি, তোমারই ঢাকা’ এবং ২০২১ সালে ‘পায়ের তলায় মাটি নাই’ সিনেমাগুলোর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয় বুসানে। এসব সিনেমার প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবু শাহেদ ইমন। তিনি বলেন, ‘এবার ভিন্নভাবে যাওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে পরিচালক ও গ্র্যাজুয়েট হিসেবে।’
১৭ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে উৎসব।