যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ‘আজ কি রাত’ সুরকার গ্রেপ্তার

এক তরুণীকে যৌন নির্যাতনের মামলায় বলিউডের গায়ক, সুরকার সাচিন সাংভিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি বলিউডের জনপ্রিয় সুরকার জুটি সাচিন-জিগরের একজন।
আজ শুক্রবার পুলিশের বরাতে বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ২০ বছরের বেশি বয়সী সেই তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সাচিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
সেই তরুণী জানান, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইনস্টাগ্রামে সাচিন সাংভির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তখন সাচিন তাঁকে গানের অ্যালবামে সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে দুজনের মধ্যে ফোন নম্বরও আদান–প্রদান হয়। তাঁর দাবি, সাচিন তাঁকে স্টুডিওতে ডেকে নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন ও একাধিকবার যৌন নির্যাতন করেন।
এরপর সাচিনের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের মামলা করেছেন তিনি। সেই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুরকারকে। গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টা পরই জামিন পেয়েছেন সাচিন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে, মামলাটি বিচারাধীন।
তবে সাচিনের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবী আদিত্য মিঠে। এক বিবৃতিতে আইনজীবী বলেন, ‘আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মামলার কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি নেই। আমার মক্কেলের পুলিশি আটক অবৈধ ছিল এবং সেই কারণেই তিনি তৎক্ষণাৎ জামিনে মুক্তি পান। আমরা সব অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করব।’
সাচিন–জিগর জুটি বলিউডে বহু হিট ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে ‘স্ত্রী ২’ সিনেমার ‘আজ কি রাত’ বেশ শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছে। দীপাবলিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘থাম্মা’ সিনেমার সংগীতও পরিচালনা করেছেন এই জুটি।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস