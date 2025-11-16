দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে এবার নাম জড়াল শ্রদ্ধা, নোরার

বলিউডের সঙ্গে আন্ডারওয়ার্ল্ডের যোগ নতুন কিছু নয়। এর আগে দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে নাম জড়িয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন বলিউডের অনেক তারকা। এবার দাউদের সঙ্গে নাম জড়াল শ্রদ্ধা কাপুর ও নোরা ফাতেহির। বলিউড ও ফ্যাশনজগতের কয়েকজন চেনা মুখের নাম উঠে এসেছে দাউদ ইব্রাহিমের নেটওয়ার্ক সংযোগে মাদক পার্টির তদন্তে।
একটি মাদক মামলার এক অভিযুক্ত দাবি করেছেন, তিনি দেশে-বিদেশে বেশ কয়েকটি রেভ পার্টি আয়োজন করতেন, যেখানে বলিউড তারকা এবং আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাও যেতেন। মুম্বাই পুলিশ ওই অভিযুক্তের দেওয়া তথ্য যাচাই করছে।
অভিযুক্ত মুহাম্মদ সেলিম মুহাম্মদ সুহাইল শাইখ, যিনি নারকোটিকস চক্রে ‘ল্যাভিশ’ নামে পরিচিত। তিনি বর্তমানে মুম্বাই পুলিশের অ্যান্টিনারকোটিকস সেলের হেফাজতে আছেন। তদন্তকারীদের দাবি, শাইখ জানিয়েছেন, তিনি ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও মাদক সেবনকেন্দ্রিক পার্টির আয়োজন করতেন, যেখানে পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকতেন গ্যাংস্টার আলীশাহ পারকার, যিনি সম্পর্কে দাউদ ইব্রাহিমের ভাতিজা।
পিটিআইকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শাইখ স্বীকার করেছেন যে তিনি এসব পার্টিতে মাদক সরবরাহ করতেন। দুবাইভিত্তিক অন্য মাদক কারবারিদের সঙ্গে কাজ করার সন্দেহে তাঁকে রেড কর্নার নোটিশ জারি করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁর সর্বশেষ বক্তব্যের পর তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, একই চক্রের আরও কারও মাধ্যমে এমন পার্টি আয়োজন করা হয়েছিল কি না। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় শাইখ যেসব জনসাধারণের পরিচিত নাম বলেছেন, প্রয়োজনে তাঁদেরও তলব করা হতে পারে।
এদিকে আরেক সংশ্লিষ্ট তদন্তে উঠে এসেছে আরও কিছু বলিউড ব্যক্তিত্বের নাম। জানা যাচ্ছে, মুম্বাই পুলিশের অ্যান্টিনারকোটিকস সেল দাউদের সহযোগী সালিম ডোলা পরিচালিত একটি বড় মাদক চক্রের তথ্য পেয়েছে। দুবাই থেকে পরিচালিত এই চক্রের সদস্য তাহের ডোলা, যাঁকে গত আগস্টে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রত্যর্পণ করা হয়। তদন্তকারীদের কাছে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন তিনি। ভারত টুডের হাতে পৌঁছানো নথিতে দাবি করা হয়, তাহের জানিয়েছেন, তিন যে পার্টিগুলো আয়োজন করতেন, সেখানে অভিনেতা, মডেল, র্যাপার, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং আন্ডারওয়ার্ল্ড সংযোগ থাকা কিছু মানুষ উপস্থিত থাকতেন।
রিমান্ড কপিতে উল্লেখ আছে, ‘অভিযুক্ত দেশ-বিদেশে মাদক পার্টি আয়োজন করছেন এবং সেখানে মাদক সরবরাহ করছেন।’ আরও বলা হয়েছে, ‘অভিযুক্ত এর আগে আলীশাহ পারকার, নোরা ফাতেহি, শ্রদ্ধা কাপুর ও তাঁর ভাই সিদ্ধার্থ কাপুর, জিশান সিদ্দিকী, আব্বাস মস্তান, লোকাসহ বহু জনকে নিয়ে দেশ-বিদেশে পার্টি আয়োজন করেছেন এবং তাঁদের কাছে মাদক সরবরাহ করেছেন।’
তদন্ত ঘিরে যে নামগুলো উঠে এসেছে, তাঁদের মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ শিগগিরই ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে জানা গেছে। এখন পর্যন্ত শ্রদ্ধা কাপুর, নোরা ফাতেহি বা তাঁদের দলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তদন্ত-সম্পর্কিত আরও তথ্য সামনে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, পুলিশ শাইখ ও তাহের ডোলার দেওয়া দাবি যাচাই করছে।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে