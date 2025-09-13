হঠাৎ আমির খানের ওজন বাড়ছে কেন

গত কয়েক মাসে ‘সিতারে জমিন পর’ সিনেমার মুক্তি উপলক্ষে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আমির খান। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে দেখা গেছে তাঁকে। এসব ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, অভিনেতার ওজন বেড়েছে। কেউ বলছেন, নতুন সিনেমার প্রস্তুতি। আবার কেউ তাঁর হঠাৎ ওজন বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আসলে কী ঘটনা?
আমির খান সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হন। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে তাঁর গান পরিবেশনায় অনেকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে, সেখানেই হঠাৎ ওজন বাড়ার বিষয়টি সবার নজর কেড়েছে। অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পরেছিলেন প্রিন্টেড নীল কুর্তা ও ট্রাউজার।
ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়া এই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিওতে আমিরের এক ভক্ত লিখেছেন, ‘দুঃখজনক হলেও খানদের বয়স বেড়ে গেছে। আশা করি, তাঁর স্বাস্থ্য সমস্যা গুরুতর নয়।’
অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ‘এ ধরনের ঘটনা অনেকের হয়। যখন ওষুধ প্রয়োজন, কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; সেটা মোকাবিলা করা কঠিন। আর তাঁর বয়স ৬০ পার হওয়ায় বিষয়টি আরও জটিল হয়ে যায়।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ওজন বাড়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নেই। আমির, শাহরুখ, সালমান, অক্ষয় প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি। তাদের জন্য একটু ছুটি দেওয়া উচিত। শরীর নিয়ে সমালোচনা বন্ধ করা উচিত। তারা নিজেদের মতো জীবন যাপন করুক। তারা এটি প্রাপ্য।’
তবে এক সাক্ষাৎকারে আমির জানান, তাঁর ওজন বাড়ার মূল কারণ হচ্ছে মাইগ্রেনের জন্য নেওয়া স্টেরয়েড চিকিৎসা। অনেকে ধারণা করেছিলেন, অভিনেতা হয়তো দাদাসাহেব ফালকে বায়োপিকের জন্য নিজের ওজন বাড়াচ্ছেন। তবে ডেকান ক্রনিক্রলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সব খোলাসা করে তিনি বলেন, ‘আমি কিছুদিন ধরে মাইগ্রেনে ভুগছি। এ জন্য আমাকে স্টেরয়েড চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। তাই ওজন বেড়েছে। এরই মধ্যে ডায়েট ও ব্যায়াম শুরু করেছি। কারণ, আমাকে পরবর্তী ছবির জন্য ফিট হতে হবে।’
সাক্ষাৎকারে আমির বলেন, ওজন বাড়ার আসল কারণ চিকিৎসকেরাও ধরতে পারছেন না। আমির আরও বলেন, ‘স্টেরয়েড মাথাব্যথা কমাচ্ছে, কিন্তু আমি সীমাহীনভাবে স্টেরয়েড নিতে পারব না। কখনো কখনো ঠিক কেন সমস্যা হচ্ছে, তা বোঝা সত্যিই কঠিন। আমি বুঝতে পারছি, বিষয়টি জটিল।’
আমির খানকে সবশেষ দেখা গেছে, ‘কুলি’ সিনেমার অতিথি চরিত্রে। এর আগে মুক্তি পেয়েছিল আমির অভিনীত ও প্রযোজিত ‘সিতারে জমিন পর’ সিনেমাটি।