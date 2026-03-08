সে অনেক সুবিধা পেয়েছে, ছেলেকে নিয়ে সাইফের মন্তব্য ভাইরাল

বলিউডে স্বজনপ্রীতি নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে খোলামেলা মন্তব্য করেছেন অভিনেতা সাইফ আলী খান। নিজের ছেলে ইব্রাহিম আলী খানের অভিনয়জীবনের শুরু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পারিবারিক পরিচয়ের সুবিধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিজের জায়গা নিজেকেই তৈরি করতে হয়।
ছেলের সমালোচনা ঘিরে বাবার মন্তব্য
সম্প্রতি এক পডকাস্টে বোন সোহা আলী খানের সঙ্গে আলাপে সাইফ আলী খান বলেন, চলচ্চিত্র পরিবারে জন্ম নেওয়া শিল্পীরা স্বাভাবিকভাবেই কিছু বাড়তি সুযোগ পেয়ে থাকেন। তবে এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রমাণ করাটাই আসল চ্যালেঞ্জ।
সাইফের মন্তব্যের পেছনে একটি কারণও রয়েছে। ইব্রাহিম আলী খানের প্রথম দুটি প্রকল্প ‘নানদাদিয়া’ ও ‘সরেজমিন’ দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে খুব ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পায়নি। ফলে তাঁর অভিনয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনাও হয়েছে।
‘পরিবারের কারণে সুযোগ পাওয়া অনেকের কাছে অন্যায় মনে হয়’ মন্তব্য করে সাইফ বলেন, দর্শকেরা সাধারণত এমন শিল্পীদের গল্প বেশি পছন্দ করেন, যাঁরা কোনো পরিচয় বা প্রভাব ছাড়াই নিজের জায়গা তৈরি করেন। তাঁর ভাষায়, ‘পরিবারের কারণে সুযোগ পাওয়া অনেকের কাছে অন্যায় মনে হতে পারে। বিশেষ করে যখন কেউ বারবার সুযোগ পায় কিন্তু ভালো কাজ করতে পারে না, তখন দর্শকের প্রশ্ন ওঠে—কেন অন্য প্রতিভাবানরা সুযোগ পাচ্ছেন না।’
সাইফ নিজেও চলচ্চিত্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তিনি অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের ছেলে। তাই নেপোটিজম নিয়ে দর্শকের অনুভূতি তিনি বুঝতে পারেন বলেও জানান।
ছেলেকে নিজের পথ তৈরি করতে হবে
সাক্ষাৎকারে সাইফ স্পষ্ট করে বলেন, বাবা হিসেবে তিনি সন্তানদের সব সময় সমর্থন করবেন। তবে ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে একটি সীমা আছে। তিনি ইব্রাহিমকে বলেছেন, তাঁর পরিচয়ের কারণে ইব্রাহিম ইতিমধ্যেই অনেক সুবিধা পেয়েছেন। তাই এখন তাঁকে নিজের পরিশ্রমেই পরিচয় গড়ে তুলতে হবে।
সাইফের কথায়, ‘আমি অবশ্যই আমার সন্তানদের পাশে থাকব। কিন্তু সব সময় হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। তুমি ইতিমধ্যেই অনেক সুবিধা পেয়েছ, তাই এখন নিজের যোগ্যতায় এগোতে হবে।’ সন্তানকে নিয়ে সাইফের এমন কঠোর মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায়, যা প্রশংসা করেছেন অনেকেই।
সামনে নতুন কাজ
কাজের দিক থেকে সাইফ আলী খান বর্তমানে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। এর মধ্যে রয়েছে ড্রামা সিনেমা ‘কার্তিভা’। এ ছাড়া প্রিয়দর্শনের নতুন সিনেমা ‘হাওয়াইয়া’তেও অভিনয় করেছেন তিনি।
ইন্ডিয়া ডটকম অবলম্বনে