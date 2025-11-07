‘ডায়েস ইরায়ে’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি
আরেক দক্ষিণি ছবির ঝড়, ৭ দিনে ৫০ কোটি পার

‘লোকাহ চ্যাপটার ১: চন্দ্র’র পর বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে আরেকটি মালয়ালম সিনেমা। গত ৩১ অক্টোবর মুক্তির পর থেকে দর্শক–সমালোচকদের প্রশংসা পাচ্ছে সিনেমাটি। বক্স অফিসে এর মধ্যেই ৫০ কোটি রুপি আয় পার করেছে। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
অভিনেতা প্রণব মোহনলাল এখন মালয়ালম সিনেমার নতুন মুখ, যাঁর সাম্প্রতিক সাফল্য প্রমাণ করছে—তিনি কেবল সুপারস্টার মোহনলালের ছেলে নন, বরং নিজেই এক তারকা হয়ে উঠছেন।

রাহুল সদাশিবন পরিচালিত মনস্তাত্ত্বিক হরর থ্রিলার ‘ডায়েস ইরায়ে’ মুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে ৫০ কোটি রুপি আয়ের মাইলফলক ছুঁয়েছে। ফলে পরপর তিনটি ছবিতে ৫০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নেওয়া দ্বিতীয় অভিনেতা হলেন প্রণব—প্রথমজন তাঁরই বাবা মোহনলাল।
প্রযোজকেরা এক্সে খবরটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আমাদের ছবিটির বৈশ্বিক আয় ৫০ কোটি রুপি পূর্ণ হলো।’

ছবিতে প্রণব অভিনয় করেছেন রোহান নামে এক তরুণ স্থপতির চরিত্রে, যে নিজের বাড়িতে এক অজানা অতিপ্রাকৃত উপস্থিতি অনুভব করতে শুরু করে। রহস্যের জাল ছিন্ন করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে এমন কিছু সত্য, যা তার অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে ভয়ানকভাবে জড়িত।

‘ডায়েস ইরায়ে’র মাধ্যমে প্রণব এখন মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির দ্বিতীয় অভিনেতা, যাঁর টানা তিনটি সিনেমা ৫০ কোটির বেশি আয় করেছে। এর আগে তাঁর ‘হৃদয়ম’ ও ‘বর্ষঙ্গলক্কু শেশম’ একইভাবে সাফল্য পেয়েছিল। ঠিক যেমনভাবে তাঁর বাবা মোহনলাল ‘হৃদয়পুরভম, ‘এমপুরান’ ও ‘থুদারুম’ ছবির মাধ্যমে এই রেকর্ড গড়েছিলেন, প্রণবও এখন সেই ধারার উত্তরসূরি।

৩১ অক্টোবর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি সমালোচক ও দর্শক উভয়ের কাছ থেকেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভয়াবহ আবহ, শক্তিশালী চিত্রনাট্য ও প্রণবের তীব্র অভিনয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জয়া কুরূপ ও জিবিন গোপীনাথ।

