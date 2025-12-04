ব্যক্তিগত জীবনেও সফল একজন বাবা এবং স্বামী বিক্রান্ত ম্যাসি
ব্যক্তিগত জীবনেও সফল একজন বাবা এবং স্বামী বিক্রান্ত ম্যাসি
বলিউড

স্ত্রীর ৩০ ঘণ্টা প্রসববেদনায় পাল্টে গেছে ‘টুয়েলভ ফেল’ অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গি

বিনোদন ডেস্ক

‘টুয়েলভ ফেল’ দিয়ে রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান বলিউড তারকা বিক্রান্ত ম্যাসি। তাঁর পুরো জীবনটাই বদলে দিয়েছে এই সফলতা। এমনকি এই সিনেমার জন্য জাতীয় পুরস্কারও ঝুলিতে পুরেছেন ম্যাসি। ব্যক্তিগত জীবনেও সফল একজন বাবা এবং স্বামী বিক্রান্ত ম্যাসি। গত বছরই বিক্রান্ত ম্যাসি ও শীতল ঠাকুরের কোল আলো করে আসে তাঁদের সন্তান। এরপরই অভিনয় থেকে সাময়িক বিরতির ঘোষণা দেন অভিনেতা। বাবা হওয়ার পর স্ত্রী শীতল ঠাকুরের প্রসববেদনা এবং মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারে নিজ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন অভিনেতা।

গত বছরই বিক্রান্ত ম্যাসি ও শীতল ঠাকুরের কোল আলো করে আসে সন্তান

বাবা হওয়ার পর কতটা বদলে গেছে জীবন? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেছেন, স্ত্রী শীতলকে টানা ৩০ ঘণ্টা প্রসববেদনা সহ্য করতে হয়েছে। সেটি দেখে মাতৃত্ব সম্পর্কে পুরো দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে অভিনেতার। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বদলে গেছে শীতলের মানসিক অবস্থাও। বিক্রান্ত বলেন, ‘আমি ১০ বছরের বেশি সময় ধরে শীতলকে চিনি। সেই সময়ে তাঁর শারীরিক পরিবর্তন দেখা, ৩০ ঘণ্টা প্রসববেদনা সহ্য করেছে শীতল। নারীদের অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়।’

Also read:আইএএস কর্মকর্তা হতে চেয়েছিলেন এই তারকা

বিক্রান্ত মনে করেন, মায়েদের যেই পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হয়, তার সঙ্গে পুরুষদের কোনো অভিজ্ঞতারই তুলনা হতে পারে না। বিক্রান্ত-শীতলের সন্তানের নাম বরদান। সন্তানের নাম রেখেছেন তাঁর মা শীতল।
বিয়ে প্রসঙ্গেও নিজের মতামত প্রকাশ করেন ‘টুয়েলভ ফেল’ অভিনেতা। তাঁর মতে, বিয়ের সম্পর্ক টিকে থাকে দুই পক্ষের লাগাতার চেষ্টা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায়। অল্প বয়সে সম্পর্কে জড়াতে ভয় পেতেন অভিনেতা। তবে একটা সুন্দর পরিবারের স্বপ্ন দেখেছেন সব সময়ই। শীতলের সঙ্গে পরিচয়ের পর সেই ভয় কেটে গিয়েছে। মুম্বাইতে অভিনয়জীবন শুরুর দিনগুলোতে মাথার ওপর ঢাল হয়ে ছিল শীতল। শক্ত করে বিক্রান্তের হাত ধরে রেখেছিলেন স্ত্রী। দীর্ঘদিন প্রেমের পর ২০২২ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন বিক্রান্ত-শীতল।

আরও পড়ুন