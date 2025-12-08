‘ধুরন্ধর’ ঝড়! ৩ দিনে কত আয় করল সিনেমাটি

আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর’ গত শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির পরই বক্স অফিসে দারুণ শুরু করেছে স্পাই-অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমাটি। মুক্তির প্রথম দিনেই ২৮ কোটি রুপি আয় করে চমকে দিয়েছিল, পরের দুই দিনেও সেই যাত্রা অব্যাহত আছে।
তিন দিনে কত আয় করল ‘ধুরন্ধর’
রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। এই স্পাই থ্রিলার ঘিরে একজন র এজেন্টের গোপন মিশন নিয়েই এগিয়েছে।
প্রথম দিনে সিনেমাটি আয় করেছে ২৮ কোটি রুপি। গত শনিবার ও রবিবার আয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২ কোটি ও ৪৩ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে ভারতের নেট আয় এখন ১০৩ কোটি রুপি। মুক্তির মাত্র তিন দিনেই ১০০ কোটি রুপির মালাইফলক স্পর্শ করল সিনেমাটি।
ছুটির দিনে আয় বেড়েছে
শনিবারের তুলনায় গতকাল রোববার ভারতের ছুটির দিনে সিনেমাটির আয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে—৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও ভালো ব্যবসা করছে ‘ধুরন্ধর’ ভারতের বাইরে আয় হয়েছে আরও ২১ কোটি রুপি।
অনুমান ছাড়িয়ে গেল ‘ধুরন্ধর’ বাণিজ্যবিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছিলেন প্রথম দিনে আয় হবে ১৫ থেকে ১৮ কোটি রুপির মধ্যে। কিন্তু ‘ধুরন্ধর’ সেই পূর্বাভাসকে ছাড়িয়ে গিয়ে ২৮ কোটি রুপি দিয়ে শুরু করেছিল। চলতি বছরের শুরুতে লক্ষ্মণ উতেকরের ‘ছাবা’ আয় করেছিল ৩১ কোটি রুপি।
কী বলছেন সমালোচকেরা
ইন্ডিয়া টুডে ছবিটি সম্পর্কে লিখেছে, ‘এটি রাজনৈতিকভাবে তীক্ষ্ণ থ্রিলার। আর অক্ষয় খান্নার বিস্ফোরক অভিনয়ের কারণে ছবিটি ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।’
দ্য হিন্দু লিখেছে, ‘রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার উপস্থিতি আর শক্তিশালী চরিত্রায়ণের কারণে ছবিটি উপভোগ্য। চিত্রনাট্য বাস্তব চরিত্র ও রাজনৈতিক পটভূমির সঙ্গে সংমিশ্রণ করে নির্মিত, যা হাজির করা হয়েছে বিনোদনের মোড়কে।’
ফিল্মফেয়ার অবলম্বনে