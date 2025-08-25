অ্যাশনূর কৌর। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
‘বিগ বস’-এর সবচেয়ে কম বয়সী তারকা, অ্যাশনূরকে কতটা চেনেন

শুরু হয়েছে আলোচিত রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’–এর ১৯ মৌসুম। এবারের মৌসুমের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী অ্যাশনূর কৌর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তরুণদের মধ্যে আলোচিত ২১ বছর বয়সী অভিনেত্রী। ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক কিছু তথ্য—

'বিগ বস'–এর এবারের মৌসুমে অনেকেই এসেছেন টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে। তবে সবচেয়ে কম বয়সী প্রতিযোগী অ্যাশনূর কৌর।
টেলিভিশন দর্শকের কাছে অ্যাশনূর পরিচিত মুখ। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে অভিনয় শুরু করেন তিনি।
সেই থেকে পেরিয়ে গেছে ১৩ বছরের বেশি। টিভি সিরিয়াল 'ঝাঁসি কি রানি', 'সাথ নিভানা সাথিয়া' আর 'ইয়ে রিশতা কেয়া কেহলাতা হ্যায়'—সব কটিতেই তাঁর অভিনয় দর্শকের মনে দাগ কেটেছে।
ছোট পর্দার বাইরেও বলিউডের 'সঞ্জু' ও 'মনমর্জিয়া' ছবিতে তাঁর অভিনয় নজর কেড়েছিল।
অ্যাশনূরের বয়স এখন মাত্র ২১। এই বয়সেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।
ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৯০ লাখের বেশি। জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই চালু করেছেন নিজস্ব মেকআপ ব্র্যান্ড, যেখান থেকেও তিনি আয় করছেন প্রচুর।
তাঁর ভক্ত–অনুসারীদের আশা, 'বিগ বস'–এ অ্যাশনূর অনেক দূর যাবেন। তবে আলোচিত–সমালোচিত এই রিয়েলিটি শোতে তিনি কতটা সাফল্য পাবেন—সেটা সময়ই বলে দেবে।
