শাহরুখকে ‘কুৎসিত’ বলেছিলেন হেমা মালিনী, এরপর...

বলিউড ‘বাদশা’ শাহরুখ খানের জীবনের গল্পটাই যেন এক সিনেমা। দিল্লির এক তরুণ থেকে মুম্বাইয়ের মান্নাত বাড়ির মালিক হয়ে ওঠা, কোটি ভক্তের ভালোবাসায় স্নাত এক তারকা—এই যাত্রা সহজ ছিল না। কিন্তু এই সাফল্যের শুরুটা ছিল বেশ রোমাঞ্চকর ও খানিকটা অবিশ্বাস্য। আজ শনিবার অভিনেতার ৬০তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক অভিনেতার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের এক ঘটনা, যা এত দিন আড়ালেই ছিল।
শাহরুখ খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রযোজক বিবেক বাসওয়ানি সম্প্রতি রেডিও নাশার এক সাক্ষাৎকারে সেই শুরুর দিনের এক ঘটনা শেয়ার করেছেন, যেদিন ‘কিং খান’ প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করেছিলেন অভিনেত্রী ও পরিচালক হেমা মালিনীর সঙ্গে।
‘হেমা মালিনী ফোন করেছেন!’
বিবেক বলেন, ‘সেদিন আমি বুঝলাম, আমি সত্যি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে পড়েছি। হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে ফোন আসে। আমার বাবা ফোন ধরেন, ওপাশ থেকে কেউ বলছেন, “আমি হেমা মালিনী বলছি।” বাবা তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “হেমা মালিনী মানে সেই সুপারস্টার?” তারপর তিনি আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে বললেন, “হেমা মালিনী ফোন করেছে!”’
‘শাহরুখ খান কি এখনো তোমার বাড়িতেই থাকে?’
বিবেক জানান, ফোনের ওপাশ থেকে হেমা মালিনী জানতে চান, শাহরুখ তখনো তাঁর বাড়িতেই থাকে কি না। তিনি বলেন, ‘আমি বললাম, হ্যাঁ, এখনো থাকে। তখন তিনি বলেন, “ওকে এখনই জাগাও, বিকেল পাঁচটায় ওকে আমার বাড়িতে পাঠাও।”’
‘ধর্মেন্দ্র লুঙ্গি পরে পেপার পড়ছিলেন’
‘আমরা দুজন তখন ভয়ে কাঁপছি, দুইটা ইঁদুরের মতো! একটা মানুষ সামনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, চিনতে পারিনি। হঠাৎ তিনি কাগজ নামাতেই দেখি, ধর্মেন্দ্র! হেমাজি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে শাহরুখকে প্রথমেই বলেন, “কিন্তু তুমি তো খুব কুৎসিত!”’ হাসতে হাসতে স্মৃতিচারণা করেন বিবেক।
বিবেক তখন জিজ্ঞাসা করেন, ‘তাহলে আপনি ওকে চান কেন?’ হেমা জবাব দেন, ‘আমির খান ও সালমান খান দুজনই না করে দিয়েছে।’
বিবেক বলেন, ‘আমি তখন মিথ্যা বললাম, রাকেশ রোশন ও রমেশ সিপ্পি ওকে সিনেমায় নিয়েছে। চুক্তিও হয়ে গেছে।’
এই প্রযোজক আরও জানান, শাহরুখের হয়ে তাঁকেই তখন ‘ব্যাট চালাতে’ হতো। বিবেকের ভাষ্যে, ‘আমি বললাম, রাকেশ রোশন ও রমেশ সিপ্পি ওকে সিনেমায় নিয়েছে—পুরো মিথ্যা কথা! কিন্তু কাউকে সুযোগ দিতে হলে একটু মিথ্যা বলাও চলে।’
তখন হেমা মালিনী বলেন, ‘আমি তোমাকে ৫০ হাজার রুপি দেব, আমি হেমা মালিনী—আর কোনো প্রশ্ন নেই।’
শাহরুখের প্রথম সিনেমা আসলে কোনটা?
অনেকেই মনে করেন, ‘রাজু বান গেয়া জেন্টলম্যান’ই শাহরুখের প্রথম সিনেমা। কিন্তু বিবেক বলেন, ‘আসলে শাহরুখ প্রথম সই করেছিলেন “দিল আশনা হ্যায়”–এর জন্য, যেটি পরিচালনা করেছিলেন হেমা মালিনী নিজে। এরপর রাকেশ রোশন পরিচালিত ওই সিনেমার শুটিং শুরু হয় নাইরোবিতে।’
এক ‘কুৎসিত’ ছেলের কিংবদন্তি হয়ে ওঠা
১৯৯২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দিল আশনা হ্যায়’–এ ছিলেন শাহরুখ খান, জিতেন্দ্র, মিঠুন চক্রবর্তী, অমৃতা সিং, ডিম্পল কাপাডিয়া ও দিব্যা ভারতী। সিনেমাটি খুব বড় হিট না হলেও সেখান থেকেই শুরু হয় শাহরুখ খানের আজকের রাজত্বের গল্প।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে