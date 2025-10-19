অমিতাভের পাশের ছোট্ট শিশুটি এখন ২৩০ কোটি রুপির মালিক

১৯৮২ সালের ‘সত্তে পে সত্তা’ ছবির একটি ছবি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে একজন ছোট শিব রাজকুমারকে অমিতাভ বচ্চনের পাশে দেখা যাচ্ছে। সেই ছোট ছেলেটি যে একদিন কন্নড় সিনেমার শীর্ষ অভিনেতা হয়ে উঠবেন, তা কল্পনাও করা কঠিন ছিল। আজ শিব রাজকুমার কেবল একজন অভিনেতা নন, তিনি কন্নড় সিনেমার এক প্রতিষ্ঠান।
শুরুর দিনগুলো
শিব রাজকুমার কিংবদন্তি অভিনেতা রাজকুমারের ছেলে। ১৯৮৬ সালে ‘আনন্দ’ ছবিতে অভিনয় দিয়ে অভিষেক হয়। সেই ছবি মুহূর্তেই হিট হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তিনি এক শর বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাকশন, ড্রামা ও নানা ধরনের সিনেমা।
পর্দার উপস্থিতি ও উত্তরাধিকার
তারকাখ্যাতি থাকা সত্ত্বেও শিব রাজকুমার তাঁর বিনয়ী স্বভাবের জন্য পরিচিত। তিনি কখনো প্রচারমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হননি; বরং পুরো মনোনিবেশ করেছেন তাঁর অভিনয়ে। রাজনীতি থেকেও দূরে থেকেছেন। ২০২৩ সালে রজনীকান্তের ‘জেলার’-এ তিনি সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতেও তিনি দর্শকের মনে দাগ কাটেন।
সম্পত্তির পরিমাণ
শিব রাজকুমারের আনুমানিক সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৩০ কোটি রুপি, যা তাকে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম ধনী তারকায় পরিণত করেছে। অভিনয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনচিত্র, লাইভ শো ও টেলিভিশন থেকে উপার্জন করেন।
একজন তারকার যাত্রা
একজন শিশু অভিনেতা হিসেবে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ছবির শুটিং করা থেকে কন্নড় সিনেমার সুপরিচিত সুপারস্টার হওয়া—শিব রাজকুমারের গল্প হলো প্রতিভা, অধ্যবসায় ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণের গল্প।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম