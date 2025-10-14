‘যদি আমি চুমুর দৃশ্য করি, পরিবার কীভাবে নেবে’

বলিউডের বেশ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পাঞ্জাবি অভিনেত্রী সোনম বাজওয়া। কারণ, সিনেমাগুলোর অধিকাংশেই ছিল চুমুর দৃশ্য। সেই সময় তিনি ভয় পেতেন—পাঞ্জাবি দর্শক তাঁর এমন দৃশ্য মেনে নেবে কি না, পরিবার কীভাবে দেখবে, আর তাঁর জনপ্রিয়তা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সোনম বাজওয়া অকপটে জানিয়েছেন, বলিউডে কাজের সুযোগ অনেকবার এসেছিল তাঁর হাতে, কিন্তু প্রতিবারই চুমুর দৃশ্যের কারণে পিছিয়ে গেছেন।
তাঁর কথায়, ‘আমি কিছু হিন্দি সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ তখন ভাবতাম—পাঞ্জাব এই বিষয়টা মেনে নেবে কি না। আমাদের এখানে এমন মানসিকতা, পরিবার-পরিজন সবাই একসঙ্গে সিনেমা দেখে। তখন খুব ভয় লাগত—যদি আমি কোনো চুমুর দৃশ্য করি, মানুষ কীভাবে নেবে? যারা আমাকে এত ভালোবাসে, তারা কী ভাববে? আমার পরিবার কি বুঝবে যে এটা সিনেমার অংশ মাত্র? এমন অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরত মাথায়।’
পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বদলে যায় মনোভাব
‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত’-এর অভিনেত্রী জানান, কয়েক বছর আগে অবশেষে তিনি নিজের ভয় নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই বদলে যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।
‘আমি মা-বাবাকে বললাম, আমি ভয় পাচ্ছি এমন দৃশ্য করতে। তখন ওরা বলল, “যদি এটা সিনেমার জন্য হয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই।” আমি তো অবাক! ভাবলাম, আগে কেন কথা বলিনি ওদের সঙ্গে! আমরা নিজেদের মাথায় অনেক কিছু ধরে নিই, কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয় না,’ বলেন সোনম।
সোনম আরও যোগ করেন, ‘আমি এত লজ্জা পাচ্ছিলাম বাবা-মায়ের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু ওরা একদম সহজভাবে বলল, “যদি সিনেমার প্রয়োজনে হয়, সমস্যা নেই।”’
ভয় নয়, বাস্তবতা
সোনম বাজওয়া স্বীকার করেছেন, এখন তাঁর মনে হয় তখনকার ভয়টা আসলে অমূলক ছিল। ‘আমার ভয়টা কল্পনার ছিল, বাস্তব নয়। আমি বুঝেছি, অনেক সময় আমরা ভাবি সমাজ কী ভাববে, কিন্তু সেটা অনেকটাই আমাদের মনের তৈরি দেয়াল,’ বলেন তিনি।
নতুন সিনেমা নিয়ে প্রস্তুতি
এখন সোনম বাজওয়া ব্যস্ত ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত’ সিনেমার প্রচারে, যেখানে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন হর্ষবর্ধন রাণে। মিলাপ জাবেরি পরিচালিত এই রোমান্টিক ড্রামাতে আরও আছেন সাদ রন্ধাওয়া ও সচিন খেদেকার।
তবে মুক্তির দিনে ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত’-এর মুখোমুখি হচ্ছে পরিচালক আদিত্য সারপোতদারের হরর কমেডি সিনেমা ‘থাম্মা’। এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা, রাশমিকা মান্দানা, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী, পরেশ রাওয়ালসহ আরও অনেকে।
দুই সিনেমাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ২১ অক্টোবর।