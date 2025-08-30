নিজেকে ভাঙলেন, চমক দেখালেন সোনাক্ষী

বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের হাত ধরে বড় পর্দায় পথচলা শুরু করেছিলেন সোনাক্ষী সিনহা। তাঁর অভিনয়জীবনের সেই যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘দাবাং’ ছবির মাধ্যমে। তখন থেকেই তিনি বলিউডের আলোচনায় আসেন। পেরিয়ে গেছে এক দশকের বেশি সময়। নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে আজও তিনি রয়ে গেছেন সিনেমার ভুবনে। সর্বশেষ তাঁকে বড় পর্দায় দেখা গেছে ভাই কুশ সিনহা পরিচালিত ‘নিকিতা রায়’ ছবিতে। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে পারেনি, তবে অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন সোনাক্ষী। সামনে আরও কিছু দাপুটে চরিত্রে পর্দায় ফিরতে চলেছেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি ফিল্মফেয়ারের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের অভিনয়ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন তিনি।
ভাইয়ের সিনেমা ‘নিকিতা রায়’
কুশ সিনহার পরিচালনায় ‘নিকিতা রায়’ ছবিতে সোনাক্ষী ছিলেন এক দাপুটে চরিত্রে। আধিভৌতিক থ্রিলারধর্মী এই ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য না পেলেও সমালোচকেরা বলছেন, সোনাক্ষী তাঁর অভিনয়গুণে ছবিটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ছবির গল্প ঘুরপাক খেয়েছে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘিরে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সোনাক্ষীর বিশ্বাস কতটুকু?
তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমার শতভাগ বিশ্বাস নেই, আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও করি না। বলা যায়, ৫০ শতাংশ বিশ্বাস আছে। অনেক সময় এমন মানুষের মুখে অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার গল্প শুনি, যাঁকে আমরা বিশ্বাস করি, তখন সেটা উড়িয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। ‘নিকিতা রায়’–এর শুটিংয়ের সময় আমরা গিয়েছিলাম বেশ কিছু ভৌতিক স্থানে। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি।’
সালমানের ‘দাবাং’ থেকে আলোচনায়
২০১০ সালে ‘দাবাং’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় সোনাক্ষীর। সালমান খানের বিপরীতে ‘রাজ্জো’ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি এক লাফে পৌঁছে যান দর্শকের হৃদয়ে। ছবিটি মুক্তির পর বক্স অফিস কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সোনাক্ষী শুধু সালমানের নায়িকা হয়ে ওঠেননি, হয়ে উঠেছিলেন বলিউডের নতুন সংবেদন।
সেই অভিষেক স্মৃতি হাতড়ে সোনাক্ষী বলেন, ‘অভিনয়ে আসার শুরুটা আমার জন্য খুব ভয়ের ছিল। একেবারেই অচেনা এক দুনিয়ায় পা রাখার ভয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার অভিনয়জীবন নিয়ে কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। ‘দাবাং’-এর কী হবে, আমার ক্যারিয়ার কোন পথে যাবে, কিছুই জানতাম না। ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল রোমাঞ্চও। ছবিটি মুক্তির পর দারুণ হিট হয়েছিল। তবে প্রথম দিকে আমি বুঝতেই পারিনি, আমি সত্যি সত্যি নায়িকা হয়ে গেছি বা দর্শক আমার অভিনয়কে প্রশংসা করছেন। আসলে ‘দাবাং’-এর পর আর পেছনে তাকানোর সুযোগ পাইনি। একের পর এক ছবিতে অভিনয় করেছি। সব মিলিয়ে আমার এই যাত্রা সত্যিই দুর্দান্ত।’
চরিত্রে বৈচিত্র্য, অভিনয়ে বিকাশ
সোনাক্ষীর অভিনয়জীবন শুধু বাণিজ্যিক ছবিতেই আটকে নেই। প্রথম দিকে সরল-সিধে নায়িকার চরিত্রে দেখা গেলেও অল্প সময়েই তিনি চরিত্রের ভেতরে বৈচিত্র্য আনেন। ‘লুটেরা’-তে দেখা গেছে এক আবেগঘন চরিত্রে, ‘আকিরা’-তে রূপ নিয়েছেন শক্তিমান অ্যাকশনধর্মী চরিত্রে, ‘নূর’-এ ছিলেন সাংবাদিক, আর ‘ডবল এক্সেল’-এ সমাজের সৌন্দর্যবিষয়ক ধারণা নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন ভিন্ন এক বক্তব্য।
সমালোচকদের মতে, সোনাক্ষী বাণিজ্যিক নায়িকার বাইরেও নিজেকে ভাঙতে শিখেছেন। তাঁর সাহসী চরিত্র নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, নিজেকে কেবল ‘গ্ল্যামার গার্ল’ হিসেবে বেঁধে রাখতে চান না তিনি।
ক্যারিয়ারের উত্থান-পতন
বলিউডের অন্যান্য নায়িকাদের মতো সোনাক্ষীরও ক্যারিয়ার সব সময় মসৃণ ছিল না। ‘দাবাং’, ‘রাউডি রাঠোর’, ‘সন অব সরদার’-এর মতো ছবির সাফল্যের পর তিনি একসময় বক্স অফিসে মন্দার মুখোমুখি হন। একের পর এক ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি। সমালোচকেরা মনে করতেন, তিনি একই ধাঁচের চরিত্রে বারবার অভিনয় করছেন। তবে ‘লুটেরা’ বা ‘আকিরা’-র মতো ব্যতিক্রমী ছবিতে কাজ করে সোনাক্ষী প্রমাণ করেছেন, তাঁর ভেতরে আরও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের অভিনয়যাত্রা নিয়ে সোনাক্ষীর মন্তব্য, ‘অভিনয়ে আসার পর থেকেই আমি শিখেছি, এখানে টিকে থাকতে হলে বারবার নিজেকে বদলাতে হয়। কখনো সাফল্য এসেছে, কখনো ব্যর্থতা। কিন্তু দুটিই আমাকে নতুন কিছু শিখিয়েছে।’
বর্তমান ও আগামীর পরিকল্পনা
বর্তমানে একাধিক ছবির কাজে যুক্ত সোনাক্ষী। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও কাজ করছেন তিনি। ‘দহাড়’ ওয়েব সিরিজে পুলিশ অফিসার অঞ্জলি ভাটির চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। শক্তিশালী নারীর চরিত্রে তাঁর এই উপস্থাপনা নতুন করে নজর কেড়েছে দর্শকের। এখন তিনি বেছে নিচ্ছেন এমন সব কাজ, যেখানে চরিত্রের ভেতরে থাকবে গভীরতা। সোনাক্ষীর ভাষায়, ‘এখন আর শুধু নায়িকা হওয়ার জন্য ছবি বেছে নিই না। চাই আমার চরিত্রের আলাদা গুরুত্ব থাকুক। দর্শক যেন আমার অভিনয় মনে রাখেন।’
সোনাক্ষীর ভ্রমণ
অভিষেকের পর থেকেই বলিউডে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সোনাক্ষী। তাঁর যাত্রায় যেমন ছিল সাফল্যের আলো, তেমনি ছিল ব্যর্থতার অন্ধকার। তবু সব মিলিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, নিজের ভেতরে এক দৃঢ় মনোবল নিয়েই এগিয়ে চলেছেন। আজকের সোনাক্ষী আর কেবল ‘দাবাং’-এর রাজ্জো নন; তিনি এমন এক অভিনেত্রী, যিনি বাণিজ্যিক ছবির বাইরেও অভিনয়ের জগতে নিজস্ব জায়গা তৈরি করেছেন। বলিউডের নারী চরিত্রে বৈচিত্র্য আনার যাঁরা চেষ্টা করেছেন, সোনাক্ষী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।