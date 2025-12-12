দেবনাগরী অক্ষরে ‘অ্যাভাটার’–এর লোগো

প্যান্ডোরা থেকে গঙ্গাধারায়—চলতি বছরের সবচেয়ে আলোচিত হলিউড সিনেমার একটি ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। দেবনাগরী অক্ষরে সিনেমাটির লোগো উন্মোচিত হলো বেনারসের গঙ্গার ঘাটে। বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স ‘অ্যাভাটার’-এর নতুন কিস্তির দেবনাগরী লোগো উন্মোচন উপলক্ষে গত বুধবার এক বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে প্যান্ডোরার জগতের সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল।
আয়োজনের শুরুতেই ছিল বেনারসকে নিবেদন করে পরিবেশনা। কোরিওগ্রাফার সিজারের নির্দেশনায় সিনেমার নামের সঙ্গে মিল রেখে আগুন ও ছাইয়ের উপাদানকে কেন্দ্র করে নৃত্যানুষ্ঠানের পরই উন্মোচিত হয় ছবির দেবনাগরী লোগো। জাস্টিন-উদয় জুটির থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ সংগীতে তৈরি হয়েছিল অন্য রকম এক আবহ।
লোগোটির সৌন্দর্য শুধু দৃষ্টিনন্দন ছিল না, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে তৈরি করা লোগোতে আগুন, আলো ও রূপান্তরের মূল ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ভাবনার মতোই পবিত্র শহর বেনারসে এর উন্মোচন ছিল যথার্থ।
মুক্তির আগের সিনেমাটি নিয়ে নির্মাতা জেমস ক্যামেরন বলেছেন, সিনেমাটির মুক্তি নিয়ে তিনি রোমাঞ্চিত। আগের দুই কিস্তি বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলেছিল। এবারেরটি হলে দেখার পর দর্শকেরা কীভাবে নেন, সেটা দেখতে তিনি মুখিয়ে আছেন। ক্যামেরন বলেন, ‘এমন এক সময়ে সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে, যখন প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা মুক্তি, এআই প্রযুক্তি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। আমি সত্যি তাই দর্শকের প্রতিক্রিয়া জানতে আগের চেয়ে বেশি আগ্রহী।’
‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ মুক্তি পাবে ১৯ ডিসেম্বর। ভারতে ইংরেজি ছাড়া সিনেমাটির হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাবে। এবারের কিস্তিতে অভিনয় করেছেন স্যাম ওয়ার্থিংটন, জোয়ি সালডানা, কেট উইন্সলেট, সিগুর্নি ওয়েভার, স্টিফেন ল্যাং প্রমুখ।