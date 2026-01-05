নতুন বছরে ঝড় তুলবে কোন ৭ সিনেমা

২০২৬ সালে বলিউডে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বড় বাজেটের বেশ কিছু ছবি। এরই মধ্যে কয়েকটি ছবি ঘিরে চলছে তুমুল আলোচনা। এমন সাতটি আলোচিত ছবি নিয়ে এ প্রতিবেদন।
সবচেয়ে বড় বলিউড প্রকল্প
নীতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় নির্মিত ‘রামায়ণ’ নিঃসন্দেহে ২০২৬ সালের সবচেয়ে আলোচিত ছবি। এখানে রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর। আর রাবণ হচ্ছেন যশ। সীতার চরিত্রে দেখা যাবে সাই পল্লবীকে। শোনা যাচ্ছে, ছবিটির নির্মাণ ব্যয় প্রায় চার হাজার কোটি রুপি। পৌরাণিক এই কাহিনি আধুনিক প্রযুক্তি, বিশাল সেট ও শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবেন নির্মাতারা। ‘রামায়ণ’ দুই ভাগে মুক্তি পাবে। প্রথম অংশ মুক্তি পাওয়ার কথা দীপাবলির সময়, আগামী ৬ নভেম্বর।
দেশপ্রেমের নতুন অধ্যায়
আগামী ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে সালমান খান অভিনীত ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’। সালমানের জন্মদিন ২৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে ছবিটির প্রথম লুক। ২০২০ সালে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত-চীন সংঘর্ষের ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে এ ছবি। এতে কর্নেল বি সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সালমান। ছবির গল্পে উঠে এসেছে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সেনাদের সাহসিকতার কথা। অপূর্ব লাখিয়ার পরিচালনায় নির্মিত ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’-এ সালমানের সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। গত বছর সালমানের ‘সিকান্দার’ প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। তাই এ বছর ‘ভাইজান’-এর কাছে নতুন কিছু দেখতে চান দর্শক।
একসঙ্গে বাবা-মেয়ে
শাহরুখ খানের পরবর্তী ছবি কিং-কে ঘিরে রয়েছে আলাদা উত্তেজনা। ২০২৩ সালের পর আবার বড় পর্দায় ফিরছেন কিং খান। এ ছবিতে প্রথমবার বাবার সঙ্গে অভিনয় করছেন তাঁর কন্যা সুহানা খান। বাবার হাত ধরেই বড় পর্দায় তাঁর অভিষেক হচ্ছে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই থ্রিলার-অ্যাকশন সিনেমায় আছেন দীপিকা পাড়ুকোন, রানী মুখার্জি, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, জয়দীপ আহলাওয়াত, রাঘব জুয়াল, আরশাদ ওয়ার্সি, জ্যাকি শ্রফসহ অনেকে। অ্যাকশন, আবেগ আর পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন—সব মিলিয়ে কিং নিয়ে প্রত্যাশা অনেক। ছবির মুক্তির দিন এখনো ঘোষণা করা হয়নি।
সাফল্যের পর আরও প্রত্যাশা
আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ইতিমধ্যে বক্স অফিসে ইতিহাস গড়েছে। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আসছে ‘ধুরন্ধর ২’। এবারের গল্পে রাজনীতি, অপরাধজগৎ এবং আন্তর্জাতিক পটভূমি আরও গভীরভাবে উঠে আসবে। প্রথম ছবিতে ভারতীয় স্পাই হামজা আলী মাজারির চরিত্রে রণবীর সিংয়ের অভিনয় দারুণ প্রশংসিত হয়েছিল। ধুরন্ধর ২-এও তাঁর কাছ থেকে বড় চমক আশা করছেন ভক্তরা। ঈদ উপলক্ষে আগামী ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘ধুরন্ধর: পার্ট ২’।
সীমান্তে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি
২০২৬ সালের আরেক আলোচিত ছবি ‘বর্ডার ২’। এতে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, আহান শেঠি, দিলজিৎ দোসাঞ্জসহ অনেকে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত হয়েছিল জে পি দত্তর ‘বর্ডার’ (১৯৯৭)। ছবিটি দারুণ সফল হয়েছিল। সেই জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় এবার আসছে ‘বর্ডার ২’। অনুরাগ সিং পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২৩ জানুয়ারি। এ ছবিতেও থাকছে আবেগ, দেশপ্রেম এবং সীমান্তের সাহসিকতার গল্প। পুরোনো ‘বর্ডার’-এর জনপ্রিয় গান ‘ঘর কাব আয়োগে’-ও নতুন করে ব্যবহার করা হয়েছে।
নতুন রূপে যশ
কেজিএফ-এর সাফল্যের পর নতুন রূপে ‘টক্সিক’ ছবিতে ফিরছেন দক্ষিণি তারকা যশ। সমাজের অন্ধকার দিক, ক্ষমতার লড়াই এবং অ্যাকশন—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ছবিটি। গীতু মোহনদাস পরিচালিত এ সিনেমায় যশের বিপরীতে আছেন কিয়ারা আদভানি। নতুন এই জুটিকে ঘিরেও কৌতূহল কম নয়। টক্সিক ও ধুরন্ধর ২ একই দিনে, আগামী ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে।
বিজয়ের শেষ সিনেমা
তামিল তারকা থালাপতি বিজয়ের শেষ সিনেমা হিসেবেই আলোচনায় এসেছে ‘জন নায়াগান’। ছবিটিতে দেখা যাবে একজন সাধারণ মানুষের রাজনীতির মাঠে উঠে আসার গল্প। ‘জন নায়াগান’-এর পর রাজনীতিতে যুক্ত হবেন বিজয়—এমনটিই জানা গেছে। ফলে ভক্তদের কাছে এ ছবির আবেগ-টান আরও বেশি। এইচ বিনোথ পরিচালিত রাজনৈতিক থ্রিলার ছবিটি মুক্তি পাবে ৯ জানুয়ারি। এতে অভিনয় করেছেন পূজা হেগড়ে, ববি দেওল, প্রিয়ামণি, প্রকাশ রাজসহ অনেকে।
আরও আছে প্রভাসের ‘দ্য রাজাসাব’, সঞ্জয় লীলা বানসালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার, আলিয়া ভাটের ‘আলফা’, অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম ৩’, রানী মুখার্জির ‘মর্দানি ৩’-এর মতো কিছু বড় ছবি। সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ২০২৬ সাল ভারতীয় সিনেমার জন্য হতে পারে এক ঐতিহাসিক বছর।