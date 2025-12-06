নেটফ্লিক্সের ৬৫০ কোটি রুপির প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিলেন ‘বাহুবলী’ নির্মাতা

অস্কারজয়ী ‘আরআরআর’-এর পর নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন এস এস রাজামৌলি। গত মাসেই বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমাটির প্রথম ঝলক প্রকাশ করা হয়েছে। ‘বারাণসী’ নামের সিনেমাটির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। প্রথম ঝলক প্রকাশের পর থেকেই সিনেমাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এদিকে নতুন গুঞ্জন—নেটফ্লিক্স নাকি সিনেমাটির ওটিটি স্বত্বের জন্য ৬৫০ কোটি রুপির প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু রাজামৌলি সেটি ফিরিয়ে দিয়েছেন।
মহেশ বাবুকে নতুন রূপে দেখার অপেক্ষা
মহেশ বাবু-এসএস রাজামৌলি জুটি প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করছেন ‘বারাণসী’ ছবিতে। বাজেট ১ হাজার ২০০ কোটি থেকে ১ হাজার ৫০০ কোটি রুপি, যা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসেই অন্যতম ব্যয়বহুল একটি প্রকল্প। ছবিতে আছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের মতো অভিনয়শিল্পী। শুটিংও চলছে অবিশ্বাস্য গতিতে। ফলে সিনেমা মুক্তির আগেই বিশ্বব্যাপী দারুণ আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
ওটিটি চুক্তি নিয়ে কেন এত টানাপোড়েন
নেটফ্লিক্স ছবিটির ওটিটি স্বত্বের জন্য প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা অফার করেছিল; কিন্তু রাজামৌলি ও তাঁর টিম মনে করছে, ছবিটির বিশালতা ও আন্তর্জাতিক সম্ভাবনার তুলনায় দামটি কম। তাঁদের লক্ষ্য আরও বড়—এক হাজার কোটি রুপি! চুক্তি তাই আপাতত স্থগিত।
ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো সাধারণত ব্লকবাস্টার নিশ্চিত না হলে অতিরিক্ত বিনিয়োগে সতর্ক থাকে। তবে রাজামৌলির ব্র্যান্ড ভ্যালুই এখানে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।
ভারতীয় ওটিটির রেকর্ড ভাঙতে পারে ‘বারাণসী’
ভারতের সবচেয়ে বড় ওটিটি চুক্তিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে ‘কাল্কি ২৮৯৮এডি’র স্বত্ব বিক্রি হয়েছিল ৩৭৫ কোটি রুপিতে, ‘কেজিএফ ২’ ৩২০ কোটি রুপিতে। তিনে আছে রাজামৌলির আগের সিনেমা ‘আরআরআর’, যেটি বিক্রি হয়েছিল ৩০০ কোটি রুপিতে। ‘বারাণসী’ যদি সত্যিই এক হাজার কোটি রুপিতে চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে তা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ওটিটি চুক্তি হবে।
প্রচারেই আলাদা রাজামৌলি
রাজামৌলি সব সময়ই তাঁর বিপণন পরিকল্পনার জন্য আলাদাভাবে সমাদৃত। তাঁর ছবিগুলো মুক্তির আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী আগ্রহ তৈরি করে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রামোজি ফিল্ম সিটিতে ছবির নাম প্রকাশ করা হয়েছে বড় আয়োজনে।
ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৭ সালে। কোন প্ল্যাটফর্ম শেষ পর্যন্ত ওটিটি স্বত্ব পাবে, সেটি জানার জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে