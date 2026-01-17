বিয়ের আগে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বিপাশা–তৌকীর, ২৫ বছর পর কি পূরণ হয়েছে

একসঙ্গে অভিনয়ের সূত্রেই পরিচয়। সহকর্মী হিসেবে শুরু হলেও বোঝাপড়াটা ছিল শুরু থেকেই গভীর। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব, তারপর জীবনের সিদ্ধান্ত—বিয়ে। তারকাদের মধ্যে সে সময়ের আলোচিত সেই বিয়ের আড়াই যুগ পর, বিয়ের আগের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে একটি পডকাস্টে কথা বললেন একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিপাশা হায়াত।
অনুষ্ঠানের অতিথি ছিলেন তৌকীর আহমেদ। আলাপের এক পর্যায়ে সারপ্রাইজ হিসেবে হাজির হন বিপাশা। তৌকীরকে নিয়ে স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন, ‘তৌকীর আহমেদের সঙ্গে আমার পথচলা যখন শুরু, তখন থেকেই আমরা দুজন অনেক স্বপ্ন দেখতাম। একসঙ্গে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘোরা, প্রাচীন নিদর্শন দেখা, বহু গান শোনা—এসব ছিল আমাদের স্বপ্নের অংশ।’
শুধু ভ্রমণ নয়, অভিনয় ও চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়েও তাঁদের ছিল নানা পরিকল্পনা। বিপাশা বলেন, ‘আমাদের ইচ্ছা ছিল একসঙ্গে সিনেমা দেখা, ভাবনা শেয়ার করা, অনেক বই পড়া। সব মিলিয়ে আমরা চেয়েছিলাম স্বপ্নময় একটি জীবন।’
১৯৯৯ সালে বিয়ে করেন বিপাশা হায়াত ও তৌকীর আহমেদ। তবে বিয়ের পর বাস্তবতা কেমন ছিল—সেই প্রশ্নের উত্তরে বিপাশা জানান, তাঁদের প্রত্যাশার সেই স্বপ্নময় জীবনই এখন তাঁরা যাপন করছেন।
তাঁর ভাষায়, ‘অনেক সন্ধ্যা গড়িয়ে যখন রাত হয়, আমরা একের পর এক গান শুনি, সিনেমা দেখি। বহু জায়গায় একসঙ্গে ঘুরেছি—যেগুলো ছিল আমাদের আজীবনের স্বপ্ন।’
বর্তমানে বিপাশা অভিনয় থেকে পুরোপুরি দূরে। অন্যদিকে তৌকীর আহমেদ সিনেমা নির্মাণে সক্রিয় থাকলেও অভিনয়ে তাঁকে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। সর্বশেষ ঈদের একটি সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন তিনি সময় হলে সেটি নিয়ে কথা বলতে চান বলেও জানান।
উল্লেখ্য, মাছরাঙা টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠান ‘স্টার নাইট’-এ অতিথি হয়ে এসব কথা বলেন অভিনেত্রী বিপাশা হায়াত।