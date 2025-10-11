অপু বিশ্বাসের জীবনের ১০ ঘটনা

ছোটবেলা থেকেই নাচ করতেন অপু বিশ্বাস। একসময় সিনেমায় নাম লেখান। এর পর থেকে সিনেমাই হয়ে ওঠে তাঁর ভালোবাসা। দুই দশকের বেশি সময় ধরে সিনেমায় অভিনয় করছেন। আজ এই ঢালিউড তারকার জন্মদিন। চলুন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক অপুর জীবনের ১০টি ঘটনা
আশির দশকে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন অপু বিশ্বাস। তাঁর বাবার নাম উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং মায়ের নাম শেফালি বিশ্বাস। অপু তাঁর শৈশব বগুড়ায় কাটিয়েছেন এবং সেখানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি এসওএস হারমান মেইনার স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে আলোর মেলা ক্রিকেট হাইস্কুল ও ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি নৃত্যাঞ্চল আয়োজিত একটি নাচের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং দশম স্থান অধিকার করেন। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথম ধাপ শুরু হয়।
নাচের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বগুড়া থেকে ঢাকায় আসতেন। একটা সময় নাটকে ছোট ছোট চরিত্রে কাজ করেন। এরপর চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু। ২০০৪ সালে আমজাদ হোসেন পরিচালিত ‘কাল সকালে’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় অপু বিশ্বাসের। তখন তিনি নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন।
২০০৪ সালে মুক্তি পাওয়া অপুর প্রথম সিনেমা ‘কাল সকালে’ তাঁকে আলোচনায় আনতে পারেনি। পরের বছর ক্যারিয়ারের শুরুতে শাকিব খানের সঙ্গে প্রথম হিট ছবির দেখা পান তিনি। ‘কোটি টাকার কাবিন’ মুক্তির পর অপুকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯ বছরের অভিনয়জীবনে শ খানেক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তিনি।অপু তাঁর অভিনয়জীবনে যত ছবিতে কাজ করেছেন, তাঁর মধ্যে ৮০টির মতো ছবিতে নায়ক হিসেবে পেয়েছেন শাকিব খানকে। ঢালিউডের জনপ্রিয় এই জুটির উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলোর মধ্যে রয়েছে, ‘কোটি টাকার কাবিন’, ‘চাচ্চু’, ‘দাদিমা’, ‘পিতার আসন’, ‘তোমার জন্য মরতে পারি’, ‘সন্তান আমার অহংকার’, ‘মনে প্রাণে আছ তুমি’, ‘ঢাকার কিং’, ‘মাই নেম ইজ খান’, ‘কিং খান’, ‘হিরো: দ্য সুপারস্টার’, ‘লাভ ম্যারেজ’ ও ‘সম্রাট’। মুক্তির দিক দিয়ে এই জুটির সর্বশেষ সিনেমার নাম ‘রাজনীতি’। এই ছবির পরিচালক বুলবুল বিশ্বাস।শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করে অপু একসময় নায়িকাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেন। জনপ্রিয়তার কারণে অপু বিশ্বাস একটা সময় ১৫ থেকে ২০ লাখের ঘরে সম্মানী হাঁকিয়েছেন। এখন সিনেমায় নিয়মিত নন, তবে তিনি বিভিন্ন পণ্য–প্রতিষ্ঠানের প্রচারণায় তুমুল ব্যস্ত। এ অঙ্গনে তাঁর চাহিদাও অনেক। এই নায়িকার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির নাম ‘ছায়াবৃক্ষ’।সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে শাকিব খানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন অপু বিশ্বাস। প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে তাঁরা বিয়েও করেন। ২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল গোপনে এই বিয়ের কাজটি সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরও প্রায় ৯ বছর পর্যন্ত এ খবর গোপন রাখেন অপু বিশ্বাস। এর মধ্যে সন্তানের মা হন। দীর্ঘদিন গোপন রাখার পর ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল বিকেলে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি প্রকাশ্যে আনেন সেই বিয়ের খবর।আব্রাহাম খানকে নিয়ে শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস। ২০১৮ সালের ১২ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে শাকিব খানের সঙ্গে অপু বিশ্বাসের বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি ঘটে। শাকিব–অপুর সেই সংসারে আব্রাহাম খান জয় নামে একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। তারকার সন্তানদের মধ্যে জয় বেশ আলোচিত।মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমার পাশাপাশি অপু বিশ্বাস অভিনয় করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ‘দেবদাস’ সিনেমায়। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত এই সিনেমায় অপু অভিনয় করেন পার্বতী চরিত্রে। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে ‘দেবদাস–এর মতো একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করাকে অপু তাঁর জীবনের অন্যতম একটি অর্জন বলে মনে করেন।অভিনয়ের পাশাপাশি অপু বিশ্বাস ফিটেনস নিয়ে বেশ সচেতন। এ কারণে তিনি ব্যায়ামাগারও চালু করেছিলেন। ২০১৩ সালে ঢাকার গুলশানের নিকেতনে ‘এপিএস লেডিস ফিটনেস ক্লাব’–এ মেয়েদের শরীরচর্চার সুযোগ করে দেন। কয়েক বছর পরে অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে সেই ব্যায়ামাগার বন্ধ করে দিতে হয়।বছরখানেক আগে অপু বিশ্বাস উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ঢাকার আফতাবনগর আবাসিক এলাকায় ‘সিগনেচার বাই এবি পারলার অ্যান্ড বুটিক’ ও ‘এবি ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’ নামে দুটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেছেন নায়িকা। এ বিষয়ে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘এখন আমি অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমা প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি। এবার শুরু করলাম নতুন ব্যবসা। আমি চাই ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আমার সন্তানের কাছেও আমার সেই পরিচয়টা গর্বের হবে বলে আমার বিশ্বাস।’