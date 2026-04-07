সীমিতদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র বিভাগে মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

শেষ হয়েছে মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার ২০২৫-এর কার্যক্রম। এবারও ‘সীমিতদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র’, ‘চলচ্চিত্র ও ওয়েব ফিল্ম’ ও ‘ওয়েব সিরিজ’—এই তিন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ ছাপা হলো সীমিতদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র শাখায় মনোনীতদের নাম।
সেরা চিত্রনাট্যকার
মনিরুল ইসলাম রুবেল, ‘মানুষ কী বলবে’
রাবা খান, ‘খুব কাছেরই কেউ’
সিদ্দিক আহমেদ, ‘তোমাদের গল্প’
সেরা নির্দেশক
আরাফাত মহসীন নিধি, ‘খুব কাছেরই কেউ’
আশিকুর রহমান, ‘মানুষ কী বলবে’
মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ, ‘তোমাদের গল্প’
সেরা অভিনেত্রী
তানজিম সাইয়ারা তটিনী, ‘তোমাদের গল্প’
তানজিম সাইয়ারা তটিনী, ‘ভালো থেকো’
সুনেরাহ বিনতে কামাল, ‘খুব কাছেরই কেউ’
সেরা অভিনেতা
এফ এস নাঈম, ‘খুব কাছেরই কেউ’
খায়রুল বাসার, ‘প্রাকৃতজন’
ফারহান আহমেদ জোভান, তোমাদের গল্প