মাহি–জয়ের যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড না হওয়ার কারণ

বিনোদন অঙ্গনের দুই তারকা অভিনেত্রী মাহিয়া মাহি এখন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। লম্বা সময় ধরে ছিলেন অভিনেতা-পরিচালক শাহরিয়ার নাজিম জয়ও। দুজনেরই দেশটিতে থাকার পেছনে একটি কারণ, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ তৈরি করা। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আবেদনও করেছিলেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ও অভিনয়শিল্পী জয়ের যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের জন্য গ্রিন কার্ডের আবেদন এই যাত্রায় প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ।
জানা গেছে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে মাহি ও জয়ের। এ লক্ষ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করেন এই দুই তারকা। তবে কাগজপত্রের জটিলতা এবং আবেদনসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে না পারায় আবেদন বাতিল করা হয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে আজ বুধবার বিকেলে কথা হয় শাহরিয়ার নাজিম জয়ের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অভিবাসন নীতিতে কঠোর নিয়ম আনা হয়েছে। এতে আমি যে ফাইল জমা দিয়েছি, তার যাছাই–বাছাই শেষে কিছু বাড়তি তথ্য–উপাত্তের দরকার ছিল। সেসব তথ্য–উপাত্ত এই মুহূর্তে জমা দিতে না পারায় গ্রিন কার্ড হয়নি। তবে বিষয়টা এমন নয় যে আবার আবেদন করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেসব পর্যবেক্ষণ দিয়েছে, ঠিকঠাক করে আবার গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে।’
গত দেড় বছরে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের জন্য আরও বেশ কয়েকজন তারকা, পরিচালক এবং প্রযোজক আবেদন করেছেন। তাঁদের কারও কারও গ্রিন কার্ড হয়েছে, আবার কারও কারও হয়নি।