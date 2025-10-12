যুক্তরাষ্ট্রের উৎসবে পুরস্কার জিতল ‘নিশি’

৩৫ তম এনভায়রমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (ইমা) অ্যাওয়ার্ডসে ‘ইমা স্টুডেন্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছে ‘নিশি’। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলাম। গত শনিবার সন্ধ্যায় লস অ্যাঞ্জেলসের রেডফোর্ড স্টুডিও সেন্টারে পুরস্কারটি ঘোষণা করা হয়েছে।
ছবিটির গল্পে দেখা যায়, পানির সংকটের কারণে এক চা–শ্রমিকের মেয়ের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িতে একটা টিউবওয়েল দেওয়ার বিনিময়ে নিশি নামে সেই কন্যাসন্তানকে বিয়ে করতে চান এক ব্যবসায়ী।
সিলেটের একটি চা–বাগানের বিভিন্ন লোকেশনে ছবিটির শুটিং হয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন নিশি, বিশ্বজিৎ, গণেষ ও ভারতী।
পোল্যান্ডের লজড ফিল্ম স্কুলে ছবিটির চূড়ান্ত সম্পাদনা, কালার ও সাউন্ডের কাজ হয়েছে। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করেছেন ফিল্ম স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী নাতালিয়া পুসনিক।
নির্মাতা গোলাম রাব্বানী জানান, শিগগিরই বাংলাদেশেও ছবিটির প্রদর্শনী হবে। এর আগে গোলাম রাব্বানীর ছুরত ও আনটাং বেশ কয়েকটি উৎসবে পুরস্কার জিতেছে। আরেক নির্মাতা জহিরুল ইসলাম বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি।
ছবিটি প্রযোজনা করেছে ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া। নির্মাণে সহযোগিতা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইন বাংলাদেশ, গ্রিন ফিল্ম স্কুল অ্যালায়েন্স ও ইউনেসকো ঢাকা।