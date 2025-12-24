ঢালিউড

শাকিব থেকে নিশো, বছরজুড়ে আলোচনায় কোন ৭ নায়ক

ঢালিউডের বড় পর্দায় বছরজুড়েই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কয়েকজন নায়ক। শাকিব খান চলতি বছর নিজেকে যেন আরও ছাড়িয়ে গেছেন। বছরের বড় নতুন ঘটনা ছিল জাহিদ হাসানের নতুন করে ফিরে আসা। বিরতির পর আফরান নিশোর প্রত্যাবর্তনও হয়েছে মনে রাখার মতো। ২০২৫ সালের আলোচিত সাত নায়ককে নিয়ে এ প্রতিবেদন।
‘বরবাদ’–এ শাকিব খান
শাকিব খান

কয়েক বছর ধরেই পর্দায় নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করছেন শাকিব খান। ‘প্রিয়তমা’ দিয়ে যে ‘নতুন শাকিব’-এর শুরু, গত বছর ‘তুফান’ তা নিয়ে গেছেন আরও উঁচুতে। এ বছরের দুই ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘বরবাদ’ ও ‘তাণ্ডব’ দিয়ে আবারও পর্দায় নিজের দাপট দেখিয়েছেন তিনি।

‘তাণ্ডব’ সিনেমায় শাকিব খান

অ্যাকশন, একের পর এক রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য আর লার্জার দ্যান লাইফ চরিত্র—সব মিলিয়ে এ বছরও অনবদ্য ছিলেন শাকিব খান। বছরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন তিনটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। এরই মধ্যে ‘সোলজার’-এর শুটিং প্রায় শেষের পথে। এরপর শুরু করবেন ‘প্রিন্স’, যা আগামী বছরের ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়ার কথা। তার পরপরই ‘রকস্টার’ ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বছরের শেষ দিকে একটি শীতকালীন প্রসাধনের বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হয়েও চমকে দেন তিনি।

‘উৎসব’ সিনেমায় জাহিদ হাসান

জাহিদ হাসান

নব্বইয়ের দশকের টিভি নাটকের জনপ্রিয় মুখ জাহিদ হাসান। তবে মাঝের সময়ে তাঁকে খুব একটা পাওয়া যায়নি। এ বছর তানিম নূরের উৎসব দিয়ে দারুণভাবে ফিরেছেন তিনি। ছবির খাইষ্টা জাহাঙ্গীর চরিত্রটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়; সিনেমাটিও পায় দর্শকপ্রিয়তা। জাহিদ হাসান নিজেও জানিয়েছেন, সিনেমাটি তাঁর অভিনয়জীবনের সেরা পাওয়া। ‘উৎসব’-এর পর নতুন কোনো ছবিতে তাঁকে দেখা না গেলেও এ বছর ওয়েব ফিল্ম ‘আমলনামা’ দিয়েও আলোচনায় ছিলেন এই অভিনেতা।

চঞ্চল চৌধুরী

চঞ্চল চৌধুরী

এ বছর চঞ্চলকে দুটি সিনেমায় দেখা গেছে—‘উৎসব’-এ ভূতের চরিত্রে আর ‘ইনসাফ’-এ গ্যাংস্টারের চরিত্রে। দুই চরিত্রে আলাদা লুক, অভিব্যক্তি দিয়ে অল্প উপস্থিতিতেও নিজের ছাপ রেখেছেন অভিনেতা। বছরের শেষের দিকে ‘দম’ আর ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবির শুটিং করেছেন অভিনেতা; চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন কলকাতার সিনেমাতেও।

‘দাগি’ সিনেমায় আফরান নিশো

আফরান নিশো

২০২৩ সালে ‘সুড়ঙ্গ’র পর এবার শিহাব শাহীনের ‘দাগি’ দিয়ে ফিরেছেন আফরান নিশো। আর ফেরাটা হয়েছে ফেরার মতোই। প্রায়শ্চিত্তের গল্পে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন তিনি। এ সিনেমা মুক্তির রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন সিনেমা ‘দম’-এর ঘোষণা আরও কৌতূহল তৈরি করে দর্শকের মধ্যে। রেদওয়ান রনি পরিচালিত সিনেমাটির শুটিংয়ের প্রথম কিস্তি ইতিমধ্যে শেষ করে এসেছেন নিশো।

আরিফিন শুভ

আরিফিন শুভ

এ বছর দুটি সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন আরিফিন শুভ। এর মধ্যে ‘নীলচক্র’ মুক্তি পায় প্রেক্ষাগৃহে আর ‘নূর’ মুক্তি পায় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। প্রথমটিতে পুলিশ কর্মকর্তা আর দ্বিতীয়টিতে পাগলাটে প্রেমিকের চরিত্রে পরিণত অভিনয় করেন শুভ। বছরের শেষ দিকে নতুন ছবিতে যুক্ত হওয়াও তাঁকে রেখেছে আলোচনার কেন্দ্রে।

‘জংলি’ ছবির দৃশ্যে সিয়াম আহমেদ

সিয়াম আহমেদ

ঈদে মুক্তির আগে ‘জংলি’ সিনেমার লুক দিয়েই চমকে দেন সিয়াম; ছবিতে তাঁর অভিনীত প্রশংসিত হয়। বাবা আর মেয়ের গল্পে সিয়ামের অভিনয় অনেক পারিবারিক দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে টেনেছে। এ ছাড়া ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় ধনী পরিবারের বখাটে ছেলের চরিত্রে স্বল্প উপস্থিতিতেও চমকে দেন সিয়াম। বছরের শেষভাগে এসে রায়হান রাফীর ‘আন্ধার’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে এ মাসে শুরু করেছেন মেহেদী হাসানের ‘রাক্ষস’ ছবির শুটিং। ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ছবিটির ফার্স্ট লুক টিজার, যা নতুন করে কৌতূহল তৈরি করেছে সিয়ামকে ঘিরে।

শরীফুল রাজ

শরীফুল রাজ

গত বছর তিনটি সিনেমা মুক্তি পায় রাজের। প্রতিটি ছবিতে তিনি ভিন্ন ধরনের চরিত্রে দর্শকের সামনে হাজির হন। তবে এ বছর কেবল ‘ইনসাফ’ সিনেমায় দেখা যায় তাঁকে। ছবিতে সাধারণ শিক্ষক লাবু মাস্টার ও গ্যাংস্টার ইউসুফ—দুটি ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে নজর কাড়েন তিনি। বছরের শেষে রাজ আরও তিনটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে তানিম নূরের ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবির শুটিং ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

