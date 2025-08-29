হঠাৎ রোড ট্রিপে সুনেরাহ

এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রীদের একজন সুনেরাহ বিনতে কামাল। চলতি বছরের দুই ঈদে ‘দাগি’ ও ‘উৎসব’–এর দুই অতিথি চরিত্রে অভিনয় করে আলোচিত হয়েছেন তিনি। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
কাজের ফাঁকে বিরতি পেলে ঘুরতে পছন্দ করেন সুনেরাহ, প্রায়ই ছুটে বেড়ান পাহাড়, হাওর থেকে সমুদ্রে। গতকাল রাতে নতুন কিছু ছবি দিয়েছেন অভিনেত্রী। সুনেরাহর ফেসবুক থেকে নতুন কয়েকটি ছবি পোস্ট করে সুনেরাহ লিখেছেন, ‘হঠাৎ রওনা দিয়েছিলাম এক রোড ট্রিপে। চারপাশের হাওয়া, গান আর নিরুদ্বেগ সময়—সব মিলিয়ে যেন নব্বইয়ের দশকের টিনএজ স্বপ্নে ফিরে যাওয়া।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সুনেরাহর এই ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা; এখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে সাড়ে তিন হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিগুলোতে সুনেরাহকে দেখা যাচ্ছে খোশমেজাজে ঘুরে বেড়াতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মূলধারার বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক ধারার সিনেমা; দুই ধরনের ছবিতেই কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ৵বোধ করেন সুনেরাহ। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
প্রথম আলোকে আগে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘আমার চাওয়া, চরিত্র পছন্দ হলেই হলো। দুই জায়গায় কাজটাই হয় ভিন্নভাবে। সব জায়গাতেই পেশাদারত্ব থাকে। বিশেষভাবে বলতে গেলে, উৎসবকে টার্গেট করা সিনেমাগুলো বেশি পরিকল্পিত ও গোছানো হয়ে থাকে।’ চলতি বছরের দুই সিনেমায় অতিথি চরিত্র করা নিয়ে তিনি বলেন, ‘সিনেমায় আমার চরিত্রের ব্যাপ্তি ছোট; অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছি; কিন্তু সেটি দর্শক এতটা গ্রহণ করবেন, ভাবিনি। সবাই প্রশংসা করছেন। আমি তো প্রধান চরিত্র করে এসেছি। সেখানে একবারের জন্য মনে হয়নি, এই সিনেমার চরিত্রটি করব না; বরং বলব, আমার কাছে একটি দারুণ সুযোগ ছিল।’ সামনে আরও কিছু সিনেমায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে