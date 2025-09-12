সমুদ্রে মিম, রইল নতুন ১০টি ছবি

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। কয়েক দিন ধরে তিনি পোস্ট করছেন তাঁর থ্যাইল্যান্ড ভ্রমণের ছবি। নতুন পোস্ট করা ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক মিম সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
এবারের ঈদের ছুটি থেকে শুরু করে টানা ঘোরাঘুরির ছবি পোস্ট করে যাচ্ছেন মিম। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে প্রথমে শ্রীলঙ্কা, পরে মালদ্বীপ, এখন থাইল্যান্ডের ছবি পোস্ট করছেন অভিনেত্রী। মিমের ইনস্টাগ্রাম থেকে এই সফরে তিনি দেশটির পুরোনো শহর, দ্বীপ থেকে ঘুরে বেড়িয়েছেন সমুদ্রসৈকতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
তাঁর ঘোরাঘুরির ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এই সফরে মিমের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামী সনি পোদ্দার। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
অনেক দিন থেকে পর্দায় দেখা নেই মিমের। সবশেষ রায়হান রাফীর 'দামাল' সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। এ ছাড়া হইচইয়ের ওয়েব সিরিজ 'মিশন হান্টডাউন'–এ অভিনয় করেন। মিম জানিয়েছিলেন, 'পরাণ' সিনেমার সাফল্যের পর অনেক সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ব্যাটে–বলে না মেলায় রাজি হননি। মিম অভিনীত একটি সিনেমা 'দিগন্তে ফুলের আগুন' রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়।