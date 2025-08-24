বর্ষার পর অনন্ত জলিলও সিনেমা ছেড়ে দেবেন, কারণ...

গার্মেন্টস ব্যবসায়ী থেকে একসময় সিনেমায় অভিনয় শুরু করেন অনন্ত জলিল। নিজের প্রযোজিত সিনেমায় নিজেই নায়ক ছিলেন। তাঁকে নিয়ে সেই অর্থে অন্য কোনো প্রযোজক কোনো সিনেমা বানাননি। সিনেমায় অভিনয় করতে এসে পরিচয় হয় আফিয়া নুসরাত বর্ষার সঙ্গে। দুজন জুটি হয়ে ১৫ বছরে ১০টির মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন। কয়েক মাস আগে বর্ষা জানান, তিনি আর সিনেমায় অভিনয় করবেন না। হাতে যে দু–একটি সিনেমার কাজ বাকি আছে, সেগুলো শেষ করে সিনেমায় অভিনয় থেকে দূরে সরে যাবেন। এবার ব্যবসায়ী থেকে চিত্রনায়ক বনে যাওয়া অনন্ত জলিলও জানালেন, তিনিও সিনেমায় অভিনয় ছেড়ে দেবেন। সিনেমায় অভিনয় ছাড়ার ব্যাপারে ছেলেদের প্রসঙ্গ এনেছেন।
২০১০ সালে ‘খোঁজ দ্য সার্চ’ সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে বড় পর্দায় প্রথম দেখা যায় অনন্ত জলিল ও বর্ষাকে। এরপর তাঁরা দুজন জুটি হয়ে ‘হৃদয় ভাঙা ঢেউ’, ‘দ্য স্পিড’, ‘মোস্ট ওয়েলকাম’, ‘নিঃস্বার্থ ভালোবাসা’, ‘মোস্ট ওয়েলকাম ২’, ‘দিন দ্য ডে’, ‘কিল হিম’সহ মোট ১০টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। কোনো ছবিতে এই দুজনের অভিনয় মনে দাগ কাটেনি। তবে জলিল–বর্ষা অভিনীত সিনেমাগুলো কোনো না কোনো কারণে বরাবরই আলোচনায় ছিল।
কয়েক মাস আগে চিত্রনায়িকা বর্ষা সংবাদমাধ্যমে সিনেমা ছাড়ার ঘোষণা এভাবেই দিয়েছিলেন, দুই সন্তান বড় হচ্ছে। তারা যদি দেখে মা সিনেমার নায়িকা, তখন কী ভাববে—এসব চিন্তা করেই সিনেমা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বর্ষা। এবার তাঁর গার্মেন্টস ব্যবসায়ী স্বামী চলচ্চিত্র প্রযোজক ও চিত্রনায়ক অনন্ত জলিলও জানালেন, সিনেমা ছেড়ে দেবেন। শনিবার রাতে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টক শোতে সিনেমা ছাড়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।
অনন্ত জলিল বলেন, ‘আমাদের দুই ছেলে। একজনের বয়স ১০, আরেকজনের সাড়ে ৭ বছর। সিনেমা ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়ে অনন্ত জলিল জানান, তাঁর দুই ছেলে ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। ওখানে ইংলিশের সঙ্গে আরবি বিষয়েও পড়ে। দুপুরের পর ওদের ছুটি দেওয়া হয়। বাসা থেকে খাওয়াদাওয়া করে ওদের টিচার আসে, পরে পড়তে আবার মাদ্রাসায় চলে যায়, সন্ধ্যার পর বাসায় আসে। ওরা বর্ষার চেয়েও বেশি ব্যস্ত থাকে। যেহেতু ওরা জেনারেল ইসলামিক লাইনে পড়াশোনা করে, ওদের আম্মু সিনেমা করে, এটা দেখতে ভালো লাগবে না। তাই তিনিও চাইবেন না, তাঁরা সিনেমা করবেন, এটা দেখতে ভালো লাগবে না।’
তারকা দম্পতি অনন্ত ও বর্ষা জুটি অভিনীত ‘দ্য স্পাই’, ‘নেত্রী দ্য লিডার’ সিনেমাগুলো নির্মাণাধীন। অনন্ত জলিল বলেন, ‘আমাদের হাতে দুই-তিনটা কাজ আছে। অর্ধেক শেষ, অর্ধেক বাকি কিংবা ৭০ পারসেন্ট শেষ ও কিছু বাকি আছে, এগুলো শেষ করে হয়তো…আসলে করোনা এবং এরপর রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ব্যবসার দিকে বেশি সময় দিতে হচ্ছে। নইলে এত বড় কর্মসংস্থান ধ্বংস হয়ে যাবে।’