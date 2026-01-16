শিল্পকলায় ফিরল ঢাকার চলচ্চিত্র উৎসব, আজ ৫ সিনেমার প্রদর্শনী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটরিয়ামে আজ থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সিনেমার শো ফিরেছে।
অনিবার্য কারণে শিল্পকলার মিলনায়তনে গতকালের নির্ধারিত সব শো স্থগিত করেছিল ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ।
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মিডিয়া ইনচার্জ বিধান রিবেরু প্রথম আলোকে জানান, সকাল থেকে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটরিয়ামে শো শুরু হয়েছে।
এই মিলনায়তনে আজ পাঁচ সিনেমার প্রদর্শনী রয়েছে। এর মধ্যে সকাল সাড়ে ১০টায় ‘উই আর টু অ্যাবিসেস’ (পর্তুগাল) ও ‘ডেসটিনি অব আ মাইগ্র্যান্ট’ (সেনেগাল), বেলা ১টায় ‘সালুম’ (ফিলিপাইন), বেলা ৩টায় ‘লাইসেন্স টু লাভ’ (রাশিয়া) ও ৫টায় ‘দ্য হাজব্যান্ড’ (ইরান) দেখানো হবে।
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটরিয়ামে শিল্পকলা একাডেমির নিজস্ব আয়োজন থাকায় গতকালের শো স্থগিত করা হয়েছিল।
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটরিয়াম, জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার মিলনায়তন ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের মিলনায়তনে উৎসবের সিনেমা প্রদর্শিত হচ্ছে। দর্শকেরা বিনা মূল্যে উৎসবের সিনেমা দেখতে পারছেন।
৯১ দেশের ২৪৫টি চলচ্চিত্র নিয়ে গত শনিবার ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর শুরু হয়েছে। উৎসবটি শেষ হবে ১৮ জানুয়ারি।