ভাইরাল ভিডিও ভুলে নতুন শুরু? রাজের জন্মদিনে সুনেরাহর বার্তা

দুই বছর আগের কথা। এক রাতে চিত্রনায়ক শরীফুল রাজের ফেসবুকে কয়েকটি স্থিরচিত্র ও ভিডিও প্রকাশ পায়। সেখানে একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রাজের সঙ্গে অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামালের বন্ধুত্বপূর্ণ ও ‘অসংলগ্ন’ কিছু আলাপচারিতা। মজার ছলে আড্ডার সেসব ভিডিও অল্প সময়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।
সেই ঘটনায় নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয় সমালোচনা। তারপর থেকে চিত্রনায়ক শরীফুল রাজ ও সুনেরাহ বিনতে কামালকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। তাঁদের বিশ্বস্ত কেউ কেউ জানিয়েছিলেন ঘটনার শুরুতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। তবে দুই বছর আগের সেই অভিমান কি ঘুচল? সেই প্রশ্নই তুলেছেন ভক্তরা। কারণ, আজ রাজের জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে ফেসবুকে রাজকে শুভকামনা জানিয়েছেন সুনেরাহ।
একসঙ্গে রাজের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে সুনেরাহ তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন দোস্ত। তোর জন্য আরেকটি আশীর্বাদের বছর এগিয়ে আসুক, আশীর্বাদে কাটুক দিন। তুই দুর্দান্ত একজন অভিনেতা। প্রতিদিন তুই নিজের পথে একটু একটু করে এগিয়ে যা।’
কী হয়েছিল তাঁদের
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিওটিতে দেখা যায় দুই বন্ধুর গল্প। সেখানে রাজ একের পর এক সুনেরাহকে প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে সুনেরাহকে দু-একবার ‘অসংলগ্ন’ কথা বলতে শোনা যায়। ঘটনা সাম্প্রতিক কি না এবং ‘অসংলগ্ন’ কথার অংশ সুনেরাহর কি না, সেটা নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। সেই সময় সুনেরাহ তাঁর ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘রাজের বিয়ে করার পরে তাঁর সঙ্গে এখনো আর আমার তেমন যোগাযোগ নেই। আর যেটা ছড়িয়েছে, সেটা আমাদের ডাবিংয়ের দিন। সেদিন আমরা ছবি তুলেছিলাম।’
আসলে ভিডিওটি কিসের ছিল
‘ন’ডরাই’ সিনেমার দৃশ্যের ছবি ছিল বলে ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী। সিনেমার গল্পে তাঁর ওপর অত্যাচারের দৃশ্য ছিল। লিয়াকত চরিত্রের অভিনেতা সুনেরাহকে মারার পর তিনি ঠিকমতো উঠেও দাঁড়াতে পারছিলেন না। সেই ছবি তিনি রাজ ও পরিচালককে পাঠিয়েছিলেন। সেই ছবি রাজের মোবাইল থেকে ফেসবুকে ভাইরাল হলে নেটিজেনদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময় সুনেরাহ বলেছিলেন, ‘এগুলো পাঁচ বছর আগের। বন্ধুদের মজা করা, ফাজলামির মুহূর্তে আরেক বন্ধু এসব ভিডিও ধারণ করেছে। এখন আপনারা ফ্রেন্ডরা মিলে কী কী করেন বলেন? এগুলোই তো। আমরাও অনেক ফাজলামি করতাম। “ন ডরাই” সিনেমার শুটিংয়ের আগে রিহার্সালের সময়ে এমন ফাজলামি বেশি হতো।’
রাজ-সুনেরাহর বন্ধুত্ব
একসঙ্গে রাজ-সুনেরাহ প্রথম ‘ন ডরাই’ সিনেমায় অভিনয় করেন। এর বেশ আগে থেকেই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব। তবে কখনোই তাঁদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে গুঞ্জন ছিল না।
এই নিয়ে দুই বছর আগে সুনেরাহ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আমরা ১০-১১ বছর আগে থেকে একে অন্যকে চিনি। আমরা একসঙ্গে মডেলিং করতাম। সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে ভালো বন্ধুত্ব হয়।’
রাজের লাইভে ক্ষমা চাওয়া
ঘটনার পর প্রথম আলো ক্যাফে লাইভে এসেছিলেন শরীফুল রাজ। সেই সময় তিনি জানান, সুনেরাহ তাঁর কাছের বন্ধুদের মধ্যে একজন। এমনকি তাঁদের পারিবারিকভাবেও যোগাযোগ রয়েছে। সেই লাইভে তিনি বলেছিলেন, ‘ভিডিওগুলো প্রকাশ পাওয়ার পরে অনেকেই সুনেরাহর পরিবারকে নিয়ে কথা বলছে। তাঁরা কিন্তু দারুণ একটি পরিবার। তাঁরা ভদ্র ও সম্মানিত মানুষ। তাঁদের পরিবারের মানুষদের সঙ্গেও আমি যুক্ত। আমি ওর বাবা-বোনসহ পরিবারের সবাইকেই চিনি। আমার কারণে তাঁরাও হ্যারেজ হয়েছেন। আমি স্ট্যাটাসেও বলেছি। এখনো বলতে চাই আমি দুঃখিত। আমরা ভালো বন্ধু হয়েই থাকতে চাই।’