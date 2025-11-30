‘সিক্রেট’ ফাঁস! অপু বিশ্বাসের নতুন সিনেমার নায়ক কে

কয়েক দিন ধরে গুঞ্জন, নতুন ছবিতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। ছবির নাম কী, কে হচ্ছেন নায়ক—এসব নিয়েও কানাঘুষা চলছিল। ‘সিক্রেট’ অবশেষে ফাঁস! বহুদিনের গুঞ্জনের পর নিশ্চিত হলো, অপু বিশ্বাসের নতুন নায়ক আদর আজাদ। রোমান্টিক–অ্যাকশন–থ্রিলার ঘরানার ছবিটি নির্মাণ করছেন পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ডিসেম্বরে শুরু হবে শুটিং।
ঢালিউডে অপু বিশ্বাসের অভিনয়জীবন দুই দশকের। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে শতাধিক ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। এর মধ্যে ৮০টির মতো সিনেমায় তাঁর নায়ক শাকিব খান। এর বাইরে অপু বিশ্বাস অভিনয় করেছেন মান্না, অমিত হাসান, কাজী মারুফ, নিরব, বাপ্পী চৌধুরী, সাইমন সাদিক, মামনুন ইমন, জয় চৌধুরী প্রমুখ।
অন্যদিকে চ্যানেল আইয়ের রিয়েলিটি শো ‘ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম দ্য আল্টিমেট ম্যান’ প্রতিযোগিতায় ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ান আদর আজাদ শুরুতে নাটক ও বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করলেও একটা সময় এসে সিনেমায় নিয়মিত হন। কয়েক বছর ধরে টানা সিনেমায় অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত তিনি। এর আগে তিনি নিশাত সালওয়া, পূজা চেরী, শবনম ববুলীদের সঙ্গে পর্দা ভাগাভাগি করছেন। এবার তিনি পর্দা জুটি হচ্ছেন অপু বিশ্বাসের বিপরীতে। আদর আজাদের ছবির তালিকা ঘেঁটে দেখা যায়, তাঁর নায়িকাদের মধ্যে তাঁর বিপরীতে সবচেয়ে বেশি করেছেন শবনম বুবলী।
এর আগে অপু বিশ্বাস পরিচালক বন্ধন বিশ্বাসের দুটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ছবি দুটি হচ্ছে ‘ছায়াবৃক্ষ’ ও ‘লালশাড়ি’। এর মধ্যে ‘লালশাড়ি’ সিনেমাটি অপুর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হয়েছে। এরপর নতুন কোনো সিনেমার শুটিংয়ে দেখা যায়নি তাঁকে। তবে এই সময়ে অপু ব্যস্ত ছিলেন বিভিন্ন পণ্য প্রতিষ্ঠানের ফটোশুট ও প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড। এই সময়ে বারবার অপুকে শুনতে হয়, কবে নতুন সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে। তখন অপু জানান, ‘সময় হলেই জানাবেন।’ অপুর সেই সময় এখন হয়েছে—এমনটাই তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।
‘সিক্রেট’ সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে খুব বেশি কিছু না বললেও পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস শুধু এটুকু বললেন, ‘এটি রোমান্টিক অ্যাকশন ও থ্রিলার ধাঁচের গল্প তৈরি হবে। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে ছবিটির পরিকল্পনা করছিলাম। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা এই গল্পে কাজ করব। ছবির গল্পের প্রয়োজনে অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদকে দরকার, তাই দুজনকে নিয়ে কাজটি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
‘সিক্রেট’ ছবির গল্পের সিক্রেট সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যায়? এমন প্রশ্নে বন্ধন বিশ্বাস বললেন, ‘সিক্রেট বলে দিলে তো তা আর সিক্রেট থাকে না। এটুকু বলতে পারি, গল্পের প্রতিটা মুহূর্ত সিনেমাপ্রেমীদের জন্য উপভোগ্য হবে।’ পরিচালক জানালেন, পরিচালনার পাশাপাশি ‘সিক্রেট’ ছবির গল্প, কাহিনি ও চিত্রনাট্য তাঁর আর সংলাপ লিখেছেন দেলোয়ার হোসেন।
উল্লেখ্য, অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও দুজনের বাড়ি বগুড়ায়। একই এলাকা থেকে উঠে আসা দুই সময়ের দুই তারকার ছবিটি কেমন হয়, তা দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে মুক্তির আগপর্যন্ত। পরিচালক জানালেন, ‘সিক্রেট’ ছবিটি এমকে প্রোডাকশনের ব্যানারে তৈরি হবে।