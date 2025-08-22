নতুন ছবি দিলেন জয়া, ভক্তরা বললেন ‘অসাধারণ’

দারুণ সময় কাটাচ্ছেন জয়া আহসান। গত চার মাসে পাঁচটি চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। ঢাকা ও কলকাতা মিলিয়ে ‘জয়া আর শারমিন’, ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ডিয়ার মা’ থেকে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য় অভিনয় করেছেন। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
আজ বিকেলে বেশ কিছু নতুন ছবি পোস্ট করে জয়া লিখেছেন, 'ইন মাই ওয়ার্কিং জোন'। ছবিগুলোতে নানা ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে; কখনো মেকাপ নিচ্ছেন, কখনো উদাস মনে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন।
ছবিগুলো পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। মাত্র ১৬ মিনিটে প্রায় ৪ হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে। অনেকেই তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। এক ভক্ত লিখেছেন, 'অসাধারণ।'
জয়া অভিনীত দুই সিনেমা 'ডিয়ার মা' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে। এর আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রথম আলোকে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া সিনেমার সব চরিত্রই তাঁর প্রিয়।