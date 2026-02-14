ভালোবাসা দিবস ও নানা রকম মিম

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বরাবরই সরব। আজ ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে নতুন বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মিম সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ সকালে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে স্বামী সনি পোদ্দারের সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন মিম। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এসব ছবি দিয়ে ক্যাপশন জুড়ে দিয়েছেন, ‘হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে’। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
তাঁর এসব ছবি পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। মন্তব্যের ঘরে তাঁরাও অভিনেত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ২০২২ সালে মিম ও সনি পোদ্দার বিয়ে করেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এদিকে গতকাল রাতেও একগুচ্ছ নতুন ছবি পোস্ট করেছেন মিম। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে নতুন ফটোশুটের ছবিগুলোও পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ২০২২ সালের পর থেকে আর বড় পর্দায় দেখা যায়নি মিমকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে