গ্রীষ্মকালের ছবি! নতুন ছবি দিয়ে ফারিয়ার বার্তা

অনেক দিন ধরে অভিনয় নিয়ে নতুন খবর নেই। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় নুসরাত ফারিয়া। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
গতকাল ইনস্টাগ্রামে নতুন দুটি ছবি পোস্ট করেছেন ফারিয়া। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘গতবারের গ্রীষ্মকাল মিস করছি।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেছবি দুটি বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত-অনুসারীরা। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ৫৬ হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
নুসরাত ফারিয়াকে সর্বশেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে গত বছর মুক্তি পাওয়া ঈদের ছবি ‘জ্বীন ৩’-তে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
থাইল্যান্ডে যাওয়ার পথে গত বছরের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয় মডেল ও চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়াকে। এক দিন পর এই তারকা কারামুক্ত হন। এরপর ফারিয়াকে গণমাধ্যমে সেভাবে কথা বলতে দেখা যায়নি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবশ্য সক্রিয় ছিলেন, নিয়মিতই নানা ধরনের ছবি পোস্ট করেছেন ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে