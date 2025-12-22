‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবির প্রযোজক মারা গেছেন

‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবির অন্যতম প্রযোজক সুকুমার রঞ্জন ঘোষ। কোলাজ
নব্বই দশকের ব্যবসাফল চলচ্চিত্র ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’। এই ছবির মাধ্যমে ঢালিউড পেয়েছিল সালমান শাহ ও মৌসুমীর মতো জনপ্রিয় জুটিকে। আনন্দমেলা সিনেমা লিমিটেডের ব্যানারে তৈরি এই ছবির অন্যতম একজন প্রযোজক সুকুমার রঞ্জন ঘোষ। আজ সোমবার ভোরে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। প্রথম আলোকে তাঁর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক গাজী মাহবুব।

সুকুমার রঞ্জন ঘোষ মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্যও ছিলেন। তিনি এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চলচ্চিত্রশিল্পে তাঁর অবদান ছিল অনন্য ও স্মরণীয়।

‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছাড়া তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে নির্মিত ‘স্বজন’,  ‘আমার ঘর আমার বেহেশত’, ‘লড়াই’, ‘অমর সঙ্গী’, ‘বিয়ের ফুল’সহ বেশ কয়েকটি ব্যবসাসফল সিনেমা তৈরি হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রযোজক–পরিবেশক সমিতি মনে করছে, তাঁর মৃত্যুতে দেশের চলচ্চিত্রশিল্পে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে সংগঠনটি।

সুকুমার রঞ্জন ঘোষ স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তিনি দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ধরে পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন। সম্প্রতি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। ধানমন্ডির বাসায় অবস্থানকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

জানা গেছে, আজ সকালে ঢাকার বড়দেশ্বরী কালীমন্দিরে সুকুমার রঞ্জন ঘোষের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

