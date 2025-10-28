ঢালিউড

‘এমন ফ্রেম আর পাবেন না’, মৌসুমীর ছবিটি পোস্ট করে ওমর সানী

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা
ছবিটি পোস্ট করেছেন ওমর সানী। ছবি: ফেসবুক থেকে
বর্তমান সময়ে তারকাদের মধ্যে খুব একটা আন্তরিকতার চিত্র দেখা যায় না। এটা অনেকটাই মিস করেন নব্বইয়ের দশক ও পরবর্তী প্রজন্মের তারকারা। চিত্রনায়ক ওমর সানী ছয় নায়কের সঙ্গে নায়িকা মৌসুমীর ছবিটি পোস্ট করে সে কথাই লিখেছেন। ওমর সানী মনে করেন, এখন শিল্পীদের সম্পর্কটা রোবটের মতো হয়ে গেছে। সবার মধ্যেই বসবাস করে রোবট।

ছবিতে দেখা যায়, বাঁ থেকে নায়িকা মৌসুমী, বাপ্পারাজ, আমিন খান, সম্রাট, ওমর সানী, নাঈম ও অমিত হাসান। ছবিটি পোস্ট করে ওমর সানী লিখেছেন, ‘এই ধরনের আন্তরিকতার ফ্রেম আর কোথাও খুঁজে পাবেন না, এখন তো আরও না।’

নায়ক ওমর সানী। ছবি: সংগৃহীত

নব্বইয়ের দশক ও পরবর্তী সময়ে ঢালিউড অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ভালো যোগাযোগ ছিল। প্রায়ই নিজেদের মধ্যে জমিয়ে তুলতেন আড্ডা। পারিবারিক এই আড্ডা এখন যেন শুধুই স্মৃতি। ওমর সানী লিখেছেন, ‘এখন সবার মধ্যেই একটা রোবট বসবাস করে। কারও মধ্যে আগের মতো আন্তরিকতা নাই। একটু হাসির জন্য, একটু মুখ দেখাদেখি জন্য আয়োজন থাকত। ধন্যবাদ আমার জেনারেশন।’

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ছবিতে দেখা যায় নায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তিনটি শিশু। কারা এই শিশু, সেটা নিয়ে কৌতূহল ছিল ভক্তদের। পরে জানা যায়, মৌসুমীর পাশের দুই শিশু নাঈম-শাবনাজ দম্পতির মেয়ে। সময়টা ২০০১ সাল।

ছবিটি এর আগে ভাইরাল হয়। ছবি: ফেসবুক থেকে

সেই ছবি তোলা হয়েছিল শাবনাজদের বাসায়। মৌসুমীরা ঘুরতে এসেছিলেন। সেই সময় নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় এই নায়িকা ফিরে গেলেন অতীতে, সিনেমার ব্যস্ত দিনগুলোয়। যখন তারকাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আন্তরিকতায় ভরা। তাঁরা নিজেদের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের কথাও ভাবতেন।

এ সম্পর্কে শাবনাজ সেদিন প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘তখন এমন একটা সময়, আমি আর নাঈম সিনেমা থেকে সরে আসছি। কিন্তু মৌসুমী ও ওমর সানী তখনো নিয়মিত কাজ করছে। তারাও জনপ্রিয়। একসঙ্গে ছবি তোলার কথা বলা হলে মৌসুমী কিন্তু “না’ বলতে পারত, আমিও “না” করতে পারতাম। আমরা কিন্তু সেটা করিনি। আমরা সব সময় আন্তরিকতার সঙ্গে থেকেছি, শুধু এটাই চেয়েছি, পরবর্তী প্রজন্মকে উৎসাহ দিতে, তাদের মধ্যেও যেন মিল–মহব্বত ও যোগাযোগ ভালো থাকে। আমাদের দেখে তারা ভালো ধারণা পাবে—এটাই চাইতাম।’

