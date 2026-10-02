লস অ্যাঞ্জেলেসে ফুরফুরে মেজাজে মিথিলা, রইল নতুন ছবি
মডেল–অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা সামাজিক মাধ্যমে বেশ সক্রিয়। গতকাল রাতে নতুন কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
মিথিলা ঘুরতে পছন্দ করেন। গতকাল রাতে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ছবিগুলো পোস্ট করে মিথিলা লিখেছেন, ‘বারগান্ডি যেন শরতেরই রং—গভীর, অনায়াস আর নীরব সৌন্দর্যে ভরা।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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ছবিগুলো ইনস্টাগ্রামে বেশ সাড়া ফেলেছে। ২০ ঘণ্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় ৫ হাজার। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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ছবিগুলোতে তাঁকে বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা যাচ্ছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এর আগে থাইল্যান্ড সফরের ছবি পোস্ট করেছিলেন তিনি। সে ছবিগুলোও বেশ আলোচিত হয়েছিল। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে চলতি বছরের পবিত্র ঈদুল ফিতরে ‘রকস্টার’ সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে