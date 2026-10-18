পূজায় কী করছেন মিম

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন একগুচ্ছ নতুন ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল রাতে নতুন ছবি পোস্ট করে মিম লিখেছেন, ‘শুভ ষষ্ঠী’। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এসব ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে একটি অবকাশ যাপনে ছুটি কাটাতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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ছবিতে ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী সনি পোদ্দার ও পরিবারের সদস্যরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ছবিতে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সংগীতশিল্পী কনাও। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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মন্তব্যের ঘরে ভক্তরা মিমকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেমিমকে সবশেষ দেখা গেছে চরকিতে মুক্তি পাওয়া কাজী আসাদের ওয়েব সিনেমা ‘লাইফলাইন’–এ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে