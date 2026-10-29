‘বেশি ভালো ভালো নয়’, লিখলেন মেহজাবীন

অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী সামাজিক মাধ্যমে বেশ সক্রিয়। কাজের খবর থেকে শুরু করে দিনযাপনের নানা গল্প নিজের ফেসবুকে ভাগাভাগি করে নেন ভক্তদের সঙ্গে। গতকাল একগুচ্ছ নতুন ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল সাদা পোশাকে একগুচ্ছ নতুন ছবি পোস্ট করেছেন মেহজাবীন। এসব ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ফুরফুরে মেজাজে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিগুলো পোস্ট করে তিনি মজা করেই লিখেছেন, ‘বেশি ভালো ভালো নয়।’ এটি আদতে নিউজিল্যান্ডের অল্টারনেটিভ/সোল ব্যান্ড লেইজারের গান। ছবির সঙ্গে গানটিও যুক্ত করেছেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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অভিনেত্রীর নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্তরা। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ৫ হাজার ৭০০। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিগুলো কোথায় তোলা, তা অবশ্য প্রকাশ করেননি মেহজাবীন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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এদিকে মেহজাবীনের নতুন কাজের খবরও জানা গেছে। ভিকি জাহেদের ‘খলনায়ক’ সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিটিতে তাঁকে দেখা যাবে অতিথি চরিত্রে। তবে চরিত্র কেমন, সে বিষয়ে জানা যায়নি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেএটি হতে যাচ্ছে মেহজাবীনের তৃতীয় সিনেমা। এর আগে ‘প্রিয় মালতী’ ও ‘সাবা’য় নামভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। মেহজাবীনের ফেসবুক থেকে