পাবনায় কী হয়েছিল শুভ–ঐশীর চুমুর দৃশ্যের শুটিংয়ে

আরিফিন শুভ ও চিত্রনায়িকা জান্নাতুল ঐশীর চুমুর একটি ভিডিও সম্প্রতি অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘নূর’ সিনেমায় দৃশ্যটি থাকছে। নায়ক–নায়িকার ‘অন্তরঙ্গ’ মুহূর্তের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর একরকম হইচই পড়ে। চলচ্চিত্রবিষয়ক বিভিন্ন গ্রুপে এ নিয়ে লেখালেখিও হয়।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গল্পের প্রয়োজনে পরিচালক রায়হান রাফী দৃশ্যটির শুটিং করেছেন। তবে সিনেমা মুক্তির আগে এই দৃশ্যের ভিডিও ক্লিপ অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি কাকতালীয় নাকি প্রচারণা পরিকল্পনার অংশ, তা জানা যায়নি।
‘নূর’ ছবিটি পরিচালনা করছেন রায়হান রাফী। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ ও জান্নাতুল ঐশী। ছবিটির শুটিংয়ের সময়ও শোনা গিয়েছিল, এই দুই তারকা প্রেমের সম্পর্কে আছেন। তবে এ নিয়ে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, দুজনের কেউই প্রেমের সম্পর্কে নেই।
ছবিসংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, কী হয়েছিল চুমুর দৃশ্য ধারণের সেই দিন। প্রথম আলোকে তারা জানিয়েছে, শুভ ও ঐশীর চুমুর দৃশ্যের শুটিং হয়েছে পাবনায়। এই দৃশ্যের শুটিংয়ের আগে পরিচালক কয়েক দফা আলোচনা করেন নায়ক–নায়িকার সঙ্গে। তাঁরা সেই দৃশ্য ধারণে সানন্দে রাজি হন। কিন্তু যখন শুটিং শুরু হয়, তখনই নায়ক–নায়িকার মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়। তাঁরা পরিচালকের সঙ্গে আলাপ করেন। তাঁদের পক্ষ থেকে পরিচালককে বলা হয়, এমনভাবে দৃশ্যটা ধারণ করা হয়, যেন পর্দায় কোনো ধরনের অস্বস্তি তৈরি না হয়। তারপর নায়ক–নায়িকার আন্তরিক সহযোগিতায় দৃশ্যটি ধারণের কাজ শেষ হয়।
আরিফিন শুভ ও ঐশীর ছড়িয়ে পড়া ‘অন্তরঙ্গ’ মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে, নদীর পাশে কাশবনের মাঝখানে ঐশীকে চুমু খাচ্ছেন আরিফিন শুভ।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি মূলত ‘নূর’ সিনেমার একটি গানের ক্লিপস।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিনেমাটির ‘স্বপ্ন’ শিরোনামের গানটি প্রকাশিত হয়েছে। তার আগেই কেউ একজন গানের একটি ভিডিও ক্লিপস সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেন। এর পর থেকেই তা নিয়ে আলোচনা হতে শুরু করে। ‘নূর’ সিনেমার ‘স্বপ্ন’ শিরোনামের গানটির কথা লিখেছেন শফিক তুহিন, সুর–সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি গেয়েছেন ইমরান।
সিনেমার দৃশ্য ধারণে অনেক সময় এনজি শট হয়। চুমুর মতো দৃশ্যে এনজি শট আরও বেশি হয় বলে বিভিন্ন সময় শোনা যায়। তাই ‘নূর’ ছবি সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রশ্ন ছিল, শুভ–ঐশীর চুমুর দৃশ্য ধারণে কতবার শট এনজি হয়েছে—এমন প্রশ্নে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ‘নূর’ ছবি সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, এনজি শট হয়নি বললেই চলে। একটা লং শট আর একটা ক্লোজ শটে পুরো দৃশ্য ধারণ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।
রায়হান রাফী পরিচালিত ‘নূর’ ছবিটি মুক্তি পাবে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপ প্লাসে।