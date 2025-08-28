নতুন ৮ ছবিতে জয়া

এসব ছবি পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত-অনুসারীরা। এখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৮ হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
এই ফটোশুটে নানা ভঙ্গিতে দেখা গেছে তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ৪. জয়াকে সবশেষ পর্দায় দেখা গেছে সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সিনেমা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটিতে ‘কুসুম’ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বিজ্ঞাপন
এর আগে অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর ‘ডিয়ার মা’ সিনেমায় প্রথমবারের মতো মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এর আগে জয়াকে গত ঈদের দেখা গেছে ঢাকার আলোচিত দুই ‘তাণ্ডব’ ও ‘উৎসব’ সিনেমায়। একটিতে সাংবাদিক, অন্যটিতে ভূতের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে গত পাঁচ মাসে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় চরিত্রে দেখা গেছে জয়াকে। প্রথম আলোকে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, চরিত্রগুলোর মধ্যে সেরা বেছে নেওয়া কঠিন; সব কটিই তাঁর সমান প্রিয়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে