জয়া আহসান
জয়া আহসান
ঢালিউড

জয়া, তুষি, তিশাদের বড়দিন

বড়দিন উদ্‌যাপনের ছবি ইনস্টাগ্রামে দিয়েছেন জয়া আহসান, তানজিন তিশা, নুসরাত ফারিয়া, পিয়া জান্নাতুল, নাজিফা তুষি, সাদিয়া আয়মান, কেয়া পায়েলরুপন্তী আকিদ

বিনোদন ডেস্ক
ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে অভিনেত্রী জয়া আহসান লিখেছেন, ‘বড়দিনে শান্তি আসুক দেশে, সারা পৃথিবীতে।’
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বড়দিন উদ্‌যাপন করছেন অভিনেত্রী তানজিন তিশা। শহরটির রেডিও সিটি মিউজিক হলের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা ছবিটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দেন তিনি
Also read:বড়দিন উদ্‌যাপনে তারকারা
বড়দিন উদ্‌যাপনের ছবিটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দেন অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া
পিয়া জান্নাতুলও দিনটি উদ্‌যাপন করছেন
Also read:বড়দিন নিয়ে আবেগী কারিনা
বড়দিনের কেকের ছবি ইনস্টাগ্রামে দেন অভিনেত্রী নাজিফা তুষি
ক্রিসমাস ট্রির পাশে, কেক সামনে রেখে তোলা ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সাদিয়া আয়মান
নিজের ছবিটি পোস্ট করে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানান কেয়া পায়েল
তরুণ অভিনেত্রী রুপন্তী আকিদও দিনটি উদ্‌যাপন করেছেন
আরও পড়ুন