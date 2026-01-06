দুই নায়িকা, এক নায়ক—ভাবনা–দীঘির সঙ্গে ইরফান সাজ্জাদ

আশনা হাবিব ভাবনা ও প্রার্থনা ফারদীন দীঘি—দুজনেরই শুরুটা শিশুশিল্পী হিসেবে। ভাবনার শুরুটা নৃত্যশিল্পী হিসেবে, আর দীঘি অভিনয়শিল্পী। দুজনেই ছোটবেলায় অর্জন করেছেন জাতীয় পুরস্কার। এখন তাঁরা বড় পর্দায় নায়িকা। এই দুই তারকাকে এবার দেখা যাবে একই ওয়েব সিনেমায়। নাম এখনো চূড়ান্ত না হলেও গেল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবারও সাভারের গোলাপগ্রামেও চলছিল ছবিটির শুটিং। পরিচালক সুমন ধর জানালেন, ঈদুল ফিতরের জন্য ছবিটি তৈরি হচ্ছে।
সুমন ধরের নতুন এই ওয়েব সিনেমায় ভাবনা ও দীঘির বিপরীতে দেখা যাবে ইরফান সাজ্জাদকে। গতকাল রোববার পরিচালক ছাড়াও তিনজন অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। জানা গেছে, ডার্ক থ্রিলার ধাচের গল্প নিয়ে ছবিটি বানাচ্ছেন পরিচালক।
ইরফান সাজ্জাদ বললেন,‘বরাবরই আমার ডার্ক থ্রিলার ধাঁচের গল্প খুবই পছন্দের। এই ধরণের গল্প দেখার ক্ষেত্রে যেমন প্রাধান্য থাকে, তেমনি অভিনয়ের প্রস্তাব পেলেও না করিনা। আমার চরিত্রের অনেকগুলো স্তর আছে, মনে হয়েছে অভিনয় করার অনেক সুযোগ আছে। কয়েকদিনের শুটিং আমার জন্য বেশ উপভোগ্য ছিল।’
কথায় কথায় সহশিল্পী প্রসঙ্গে ইরফান সাজ্জাদ জানালেন, এর আগে ভাবনার সঙ্গে অভিনয় করলেও এবারই প্রথম দীঘির সঙ্গে পর্দা ভাগাভাগি করছেন। বললেন, ‘ভাবনার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকটি কাজ করা হয়েছে, সে খুবই ভালো অভিনয়শিল্পী। মন দিয়ে কাজ করে, সহশিল্পী হিসেবেও বেশ সাপোর্টিভ। আর দীঘির সঙ্গে প্রথমবার কাজ করছি, তাঁকেও সহশিল্পী হিসেবে দারুণ মনে হয়েছে। আনন্দ নিয়েই কাজটা করছি।’
দীঘি কয়েকদিন আগে শুটিং করেছেন মেহেদী হাসানের ‘বিদায়’ সিনেমার। এখনো ছবিটির কয়েক দিনের কাজ বাকি। এর মধ্যে সুমন ধরের নতুন ছবিটির শুটিং করছেন। এই পরিচালকের সঙ্গে এর আগে ‘শেষ চিঠি’ ও ‘ফেরা’ নামের দুটি ওয়েব ফিল্মে কাজ করেছেন দীঘি। বললেন, ‘সুমনের প্রতিটা গল্পই ভিন্নরকম। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তা ছাড়া ওর সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে একটা সাচ্ছন্দ্য আছে।’
সহশিল্পীদের কথা বলতে গিয়ে দীঘি বললেন, ‘ভাবনা আপু আমার অনেক পছন্দের এবং কাছের একজন মানুষ। আমি কিন্তু নতুন বছরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, দুই নায়িকা আছে এমন কোনো সিনেমায় কাজ করব না। কারণ অভিজ্ঞতা ভালো না। কিন্তু যখন শুনেছি, আরেকজন নায়িকা ভাবনা আপু, এরপর এক মুহুর্তও ভাবিনি। তাঁর সঙ্গে শুটিংয়ে আমার দারুণ সময় কাটছে, তিনি আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেন, এমনটা সচরাচর পাওয়া হয় না। অন্যদিকে ইরফানের কথা যদি বলি, সে ভালো অভিনেতা। সবসময় চরিত্রের মধ্যে থাকে। শুটিংসেটে অনেক মজা করে। সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতা দারুণ।’
ভাবনা শুটিং শেষ করেছেন রায়হান খানের ‘পায়েল’ সিনেমার। মুক্তির অপেক্ষায় আছে হাবিবুল ইসলাম পরিচালিত ‘যাপিত জীবন’। নতুন ছবিটি প্রসঙ্গে অল্প কথায় বললেন, ‘এমন চরিত্রে আগে কাজ করা হয়নি। গল্পটা খুবই চমৎকার। চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দিতে খুব শিগগিরই পোস্টার প্রকাশ করা হবে। আর আমি কাজটা ভীষণ আনন্দ নিয়ে করছি।’
সবশেষে পরিচালক সুমন ধর বললেন, ‘গল্পে চরিত্রের প্রয়োজনে যাদের মনে হয়েছে, তাঁরাই এই ছবির অভিনয়শিল্পী। প্রিয় কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে কাজটা করছি। ঠিকঠাকভাবে শেষ করে মুক্তি দিতে চাই।’