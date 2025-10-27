জন্মদিনে অঝোরে কাঁদছেন মাহি...

জন্মদিনে নিজের দেশে নেই চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে থাকলেও তাঁর মন ছিল পুরোপুরি একমাত্র ছেলে, আড়াই বছর বয়সী ফারিশের কাছে। জন্মদিনে বন্ধু–শুভাকাঙ্ক্ষীরা কেক কেটে উল্লসিত হলেও, মাহির হৃদয় ছুঁয়ে গেছে শুধু ছেলের ছোট্ট ‘মা মা’ ডাকে।
মাহির স্বামী রাকিব সরকার সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ফারিশ কেক কেটে মা মাহিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আর ছোট্ট স্বর দিয়ে বলছে, ‘হ্যাপি বার্থডে মা।’
এই ভিডিও দেখেই মাহি অঝোরে কাঁদতে থাকেন। প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে মাহি বলেন, ‘আমার ছোট্ট বাবাটা এবার কথা বলা শিখেছে। গত বছরের জন্মদিনে এত পরিষ্কার করে কথা বলতে পারত না। এবার সে আমার জন্মদিনের কেক কাটছে আর বলছে, “হ্যাপি বার্থ ডে মা।” আমি নিউইয়র্কে, ছেলের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু ফারিশ যেভাবে “মা মা” বলে ডাকছে, মনে হয়েছে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরব। গালে, কপালে অনেকগুলো চুমু দিতে চাই। এত দূর থেকেও মা–ছেলের সেই আবেগ অনুভব করা, শুধু একজন মা–ই বুঝবে। ভিডিওটি যতবার দেখি, অঝোরে কাঁদছি। কান্না থামাতে পারছি না। আমার মন দৌড়ে ছেলের কাছে চলে যেতে চাইছে।’
এই আবেগঘন মুহূর্তের পাশাপাশি মাহি জন্মদিনে বন্ধুদের সঙ্গে কেক কাটার ছবি ও মুহূর্তগুলোও ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। সেই ছবির সঙ্গে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘দূরে কোথাও গেলে সব সময় মনে হয় আমার একটা ঘর থাকুক, যেখানে ফিরে আসার পিছুটান থাকবে। সেখানে কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করুক, আমার কিছু লাগবে কি না খবর রাখুক, মন খারাপ হলে পাশে বসুক, কেঁদো না, আমরা আছি তো বলুক…তোমরা আমার সেই ঘর, আপু, ভাইয়া…জীবন সুন্দর। আমি কিন্তু আসলেই চমকে গেছি।’
২০১২ সালে ‘ভালোবাসার রঙ’ ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ঢালিউডে অভিষেক ঘটে মাহিয়া মাহির। শাহীন সুমন পরিচালিত এই ছবিতে মাহির বিপরীতে অভিনয় করেন বাপ্পী চৌধুরী। সর্বশেষ মাহি অভিনয় করেন হিমেল আশরাফ পরিচালিত ‘রাজকুমার’ ছবিতে। এই ছবিতে তাঁকে শাকিব খানের মায়ের চরিত্রে দেখা গেছে। এতে অভিনয়ের এক পর্যায়ে মাহি প্রেম করে সিলেটের পারভেজ মাহমুদ অপুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২১ সালের জুন মাসে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর তিনি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে গাজীপুরের ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ রাকিব সরকারকে বিয়ে করেন। ২০২৩ সালের ২৮ মার্চ তাঁদের সংসারে পুত্রসন্তান ফারিশের জন্ম হয়।
দেড় বছর আগে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি বলেছিলেন, রাজনীতিবিদ স্বামী রাকিব সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। গণমাধ্যমে দেওয়া সেই ঘোষণার পর স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি মাহিকে। দুজন দুজনের মতো করেই ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে কয়েক মাস ধরে মাহি রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে, আর স্বামী রাকিব কোথায় আছেন, তা কেউ জানেন না। হঠাৎ করে স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে দুটি স্থিরচিত্র পোস্ট করেন মাহি। ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে মাহি সেই ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মাশা আল্লাহ।’ এর ঠিক এক ঘণ্টা আগে একই স্থিরচিত্র পোস্ট করেন রাকিব সরকারও। মাহি ও রাকিবের কাছাকাছি সময় স্থিরচিত্র পোস্ট করা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। পরে মাহি জানান, রাগের মাথায় তখন বিচ্ছেদের কথা বলেছিলেন। আসলে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়নি।’