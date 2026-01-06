ভারত নয়, নতুন গন্তব্য শ্রীলঙ্কা

পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তির তালিকায় থাকা একাধিক বাংলাদেশি সিনেমার শুটিং ভারতে হওয়ার কথা ছিল। প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন প্রযোজক ও পরিচালকেরা। কলকাতা, হায়দরাবাদ ও মুম্বাইয়ের বিভিন্ন লোকেশন ঘুরে দেখার পাশাপাশি শিল্পী-কলাকুশলীদের সঙ্গে কথাবার্তাও এগিয়েছিল। কিন্তু অনুমতি পেতে দীর্ঘসূত্রতা, ভিসা–জটিলতা, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-বাংলাদেশের শিল্পী-কলাকুশলীদের একে অন্যের দেশে কাজ করার ক্ষেত্রে অস্বস্তি ইত্যাদি কারণে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। ভারতের পরিবর্তে এখন বাংলাদেশি সিনেমার শুটিংয়ের নতুন গন্তব্য হয়ে উঠছে শ্রীলঙ্কা।
২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে। এর পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুটিংয়ের বিষয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে দেশের কয়েকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ বছর মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সম্ভাব্য কয়েকটি ছবির শুটিংয়ের পরিকল্পনায় ছিল ভারতের বিভিন্ন শহর। আবার অভিনয় ও কারিগরি সহায়তায় যুক্ত হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় শিল্পী-কলাকুশলী।
‘রাক্ষস’ ছবির পরিচালক মেহেদী হাসান ২৮ সদস্যের একটি ইউনিট নিয়ে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন গত রোববার। পরিচালক জানিয়েছেন, সেখানে টানা ১৮ দিনের শুটিংয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। মেহেদী হাসান জানালেন, ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের ভিসা পাওয়ার পরিবেশ আগের মতো অনুকূলে থাকবে না। অন্যদিকে যে ধরনের লোকেশন আমাদের দরকার, শ্রীলঙ্কায় তা আছে এবং সুন্দরভাবে শুটিং করাও সম্ভব। তাই আমরা শ্রীলঙ্কাকে বেছে নিয়েছি।’ রাক্ষস ছবিতে সিয়ামের বিপরীতে অভিনয় করছেন কলকাতার অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জি। তাঁর পাশাপাশি বলিউডের একজন খল অভিনেতারও শ্রীলঙ্কার শুটিংয়ে যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে।
আজ বাংলাদেশে শুরু হচ্ছে আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন’ ঢাকার শুটিং। শাকিব খান অভিনীত ছবিটি ঈদে মুক্তির লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ছবিটির বড় অংশের শুটিং হওয়ার কথা ছিল ভারতের হায়দরাবাদে, পরে শুটিংয়ের পরিকল্পনায় যুক্ত হয় কলকাতা। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত, এ ছবির শুটিংও হবে শ্রীলঙ্কায়। ইতিমধ্যে পুরো টিম সেখানকার কয়েকটি লোকেশন ঘুরে দেখেছে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করেও ছবিসংশ্লিষ্ট অনেক সদস্যের সময়মতো ভিসা না হওয়াতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।
পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কিছু না বললেও ‘প্রিন্স’ টিম–সংশ্লিষ্ট কয়েকজন জানিয়েছেন, যেহেতু ঈদের ছবি, ভারতের ভিসার জন্য অপেক্ষা করলে কাজ পিছিয়ে যাবে। একই ধরনের লোকেশন শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যাচ্ছে, তাই সেখানে টানা শুটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিম। এর মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভারতের কিছু অংশে শুটিং করতে পারে।
‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে তিনজন নায়িকা থাকছেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতার জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু ও ঢাকার তাসনিয়া ফারিণের নাম প্রকাশ্যে এসেছে। তৃতীয় নায়িকা ঢাকার হলেও নাম এখনো প্রকাশ করা হয়নি। বিষয়টি চমক হিসেবেই রাখতে চায় পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরও তিনটি ছবির পরিচালক ও প্রযোজক জানিয়েছেন, তাঁরা ভারতে গানের শুটিং করার কথা চিন্তা করলেও এখন শ্রীলঙ্কাতে করবেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বছরের আরও তিনটি ছবির শুটিং ভারতের বিভিন্ন লোকেশনে করার পরিকল্পনা থাকলেও সে সিদ্ধান্ত থেকে আপাতত সরে এসেছেন পরিচালক ও প্রযোজক। তাঁদেরও পছন্দ শ্রীলঙ্কা। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বৈচিত্র্যময় ভারতের লোকেশনও ব্যবহার করতে চান তাঁরা।
শুধু সিনেমা নয়, বড় বাজেটের বেশ কয়েকটি গানের শুটিংয়ের ক্ষেত্রেও ভারতকে বাদ দিয়ে শ্রীলঙ্কাকে বেছে নিয়েছেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীরা জানান, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত শুটিংয়ের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বারবার ভাবতে হচ্ছে।