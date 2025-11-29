বিয়ের স্মৃতি-সংসার নিয়ে খোলামেলা বুবলী

ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানকে ঘিরে দুই চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীর নানা বক্তব্যে প্রায়ই সরগরম হয়ে ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। যদিও এগুলো নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য করেন না শাকিব খান। দুই সন্তানকে সময় দেওয়া এবং বাবার দায়িত্ব বেশ ভালোভাবেই পালন করতে দেখা যায় ‘তুফান’ নায়ককে।
সম্প্রতি সন্তান বীরকে নিয়ে ঘুরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সেখান থেকেই নিজেদের আনন্দের মুহূর্তের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন বুবলী। সেসব ছবি নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় চলে অপু-বুবলীর ভক্তদের মধ্যে।
যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর বেশ প্রাণবন্ত শবনম বুবলী। রাজধানীর এক হোটেলে শুক্রবার নববধূর সাজে হাজির হন নায়িকা। সেখানেই নিজের গোপন বিয়ে আর সংসারের গল্প বলেন একেবারে সহজভাবে। আগে কখনো এতটা স্বাভাবিকভাবে শাকিব খান ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে বলতে দেখা যায়নি এই নায়িকাকে।
শ্বশুরবাড়ি আর শাশুড়ি প্রসঙ্গে বুবলী জানান, তিনি রান্না করতে ভালোবাসেন। নিজ বাড়ির মতো শ্বশুরবাড়িতেও শাশুড়ি তাঁকে বাচ্চার মতোই দেখেন। নায়িকা বলেন, ‘রান্নাঘরে গেলেই মা (শাশুড়ি) বলেন, থাক, যত দিন আমি আছি আমিই দেখি। তিনি আমাকে মেয়ের মতোই ভালোবাসেন।’ এদিক থেকে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন শবনম বুবলী।
বিয়ে প্রসঙ্গে বুবলী বলেছেন, যেহেতু তারকা, তাই তাঁদের বিয়েতেও গোপনীয়তা বজায় ছিল। হয়েছে ঘরোয়া আয়োজনে। তবে সবকিছুই মনের মতো হয়েছে। বিয়ের সাজও ছিমছাম ছিল। বুবলীর সাজ দেখে তাঁকে নাকি প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মেগাস্টার শাকিব খান। বিয়েতে শাকিব–বুবলীর পছন্দের খাবার মাছ-সবজি ছিল। পাশাপাশি পাতে উঠেছে বিয়েবাড়ির খাবারও।