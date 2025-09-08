জন্মদিনে ফারিয়া লিখলেন...

আজ ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়ার জন্মদিন। নাচ, গান, অভিনয় আর নানা ঘটনা মিলিয়ে নানা সময় আলোচনায় ছিলেন তিনি। জন্মদিন উপলক্ষে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য—
জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল রোববার রাতে নিজের ফেসবুকে কয়েকটি ছবি দিয়ে ফারিয়া লিখেছেন, ‘তিন দশকের ঝড়ঝাপটা পেরিয়েও আমি আজও হেঁটে চলি রোদ্দুরে… বলুন তো আমাকে কি ত্রিশ বছর বয়সীর মতো লাগে? আমার জন্য সবচেয়ে খুশির জন্মদিন!’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে অনেক ভক্ত–অনুসারী তাঁর এই পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকেই অভিনেত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
অভিনেত্রী এখন রয়েছেন কানাডায়। নিয়মিতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করছেন ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
থাইল্যান্ডে যাওয়ার পথে এ বছরের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয় মডেল ও চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়াকে। এক দিন পর এই তারকা কারামুক্ত হন। এরপর ফারিয়াকে গণমাধ্যমে সেভাবে কথা বলতে দেখা যায়নি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
তবে একাধিকবার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে নিজের স্থিরচিত্র ও ভাবনা শেয়ার করেছেন তিনি। ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকায় (ফোবানা) অংশ নিতে কানাডায় গেছেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসুবক থেকে ফারিয়াকে সর্বশেষ দেখা গেছে চলতি বছরের রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘জ্বীন ৩’ সিনেমায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থে