নাচতে নাচতে কনাকে দুঃখ প্রকাশ পূজার

পূজা চেরি অভিনীত বেশির ভাগ সিনেমার রয়েছে গায়িকা দিলশাদ নাহার কনার গান। গান দিয়েই দুজনের মধ্যে পেশাগত জায়গায় ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বলা যায়, তাঁরা জনপ্রিয় একটি জুটি। হঠাৎ এ জুটির দেখা। আর সেই দেখাতেই কনা মুখোমুখি হয়ে জুটি নিয়ে আশার কথা শোনালেন এই নায়িকা ও গায়িকা।
কনার ফেসবুক থেকে প্রকাশ করা ভিডিওতে পূজার কাছে একের পর এক প্রশ্ন রাখেন কনা। প্রশ্নের শুরুতেই কনা জানতে চান, ‘আচ্ছা পূজা, তোমার প্রথম সিনেমা কী?’ সময় না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই পূজা জানান, ‘নূরজাহান’। এবার কনা জানতে চান, ‘সেখানে আমার কী গান ছিল?’ সেই গান পূজা গেয়ে শোনান কনাকে। গানের শিরোনাম ‘মন বলেছে তোর সাথে যাব।’
এবার কনার দ্বিতীয় প্রশ্ন। ‘আচ্ছা পূজা, তোমার দ্বিতীয় সিনেমা কী?’ পূজা বলেন, ‘আমার দ্বিতীয় সিনেমার নাম “পোড়ামন ২”।’ সেখানেও কি কনার কোনো গান ছিল? দেরি না করে পূজা এবার সেই সিনেমার জনপ্রিয় ‘ও হে শ্যাম’ গানটি গাইতে থাকেন। গায়িকা হিসেবে পূজার গায়কি বেশ পছন্দ হয় কনার। হেসে সে কথাই জানান কনা।
তবে কনার প্রশ্নের যেন শেষ নাই। এবার কনার তৃতীয় প্রশ্ন। ‘এবার বলো পূজা, তোমার তৃতীয় সিনেমার নাম কী’ কিছুটা সময় নিয়ে পূজা চেরি জানান। আমার তৃতীয় সিনেমা ‘দহন’। সেখানে কি কোনো গান ছিল কনার—সেই প্রশ্নের উত্তরে এবার থেমে যান পূজা। এ সিনেমায় কোনো গান ছিল কি না এই নায়িকা মনে করতে পারেন না। দ্রুত কনা মনে করিয়ে দেন ‘প্রেমের বাকশো’ নামে একটি গান ছিল। সেই গানটি নাচতে নাচতে গাইতে থাকেন। গানটির কথা ভুলে যাওয়ায় কনার কাছে নাচতে নাচতে দুঃখ প্রকাশ করেন পূজা।
এর পরের সিনেমার নাম কনা নিজেই মনে করিয়ে দেন। সেই সিনেমার নাম ‘শান’। এ ছাড়া ‘গলুই’, ‘সাইকো’সহ পূজা অভিনীত আরও বেশ কিছু সিনেমার গানে কণ্ঠ দিয়েছেন পূজা। তবে পূজাকে প্রশ্ন করা চলতে থাকে। মনোযোগী ছাত্রীর মতো উত্তর দিতে থাকেন পূজা। এর মধ্যে পূজাকে দূর থেকে কেউ একজন ডাকতে থাকেন। তখন কনা নিজেই বলেন, ‘আহা রাফী, দাঁড়াও একটা কাজ করছি।’
কনার প্রশ্নে চলতে থাকে পূজার স্মৃতির পরীক্ষা। সেখানে অবশ্য কখনো কখনো পূজাই এগিয়ে ছিলেন। কিছু সিনেমার নাম কনা ভুলে গেলেও সেটা পূজা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। পূজা তখন জানান, ‘জ্বিন’, ‘ব্ল্যাকমানি’ সিনেমার গানেও ঠোঁট মিলিয়েছেন। সবশেষে কনা জানান, ‘আমাদের আরও গান আসবে, ইনশা আল্লাহ।’ এ কথা শুনে কনাকে জড়িয়ে পূজা বলেন, ‘ধন্যবাদ আপু, তোমার সঙ্গে অনেকগুলো গান আছে। এই জুটি বহাল থাকুক।’