গোলাপি বিকিনিতে সুইমিংপুলে সুনেরাহ, ভক্তরা বললেন, ‘আগুন’

অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়। প্রায়ই দিনযাপনের নানা ধরনের ছবি পোস্ট করেন ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য।
বিনোদন ডেস্ক
আজ সকালে নিজের ইনস্টাগ্রামে নতুন চারটি ছবি প্রকাশ করেছেন সুনেরাহ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে নতুন ছবিগুলো গিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘সূর্যের উষ্ণতা উপভোগ করছি।’ সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সূর্যের ইমোজি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ছবিগুলোতে তাঁকে দেখা গেছে গোলাপি বিকিনিতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ৪. অনেক ভক্ত-অনুসারী তাঁর ছবিগুলোর প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ মন্তব্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন আগুনের ইমোজি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে চলতি বছরটা দারুণ কাটছে অভিনেত্রীর। দুই ঈদে মুক্তি পাওয়া দুই সিনেমা ‘দাগী’ ও ‘উৎসব’ দিয়ে আলোচনায় ছিলেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
দুই সিনেমায় ছোট চরিত্র হলেও তাঁর অভিনয় দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এ ছাড়া চলতি বছর টাঙ্গুয়ার হাওড়, কক্সবাজার, ব্যাংককসহ নানা জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিলেন সুনেরাহ; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেসব ছবি ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে অভিনেত্রী আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, কাজের ফাঁকে ঘোরাঘুরি তাঁকে নতুন উদ্যমে ফিরতে সাহায্য করে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে সুইমিংপুলে জলকেলিতে ব্যস্ত সুনেরাহ। কালো মনোকিনিতে খুব মানিয়েছে তাঁকে।