‘যাত্রা’ হবে, না ‘কাওয়ালি’ হবে...

নাম ঘোষণার পর থেকেই আলোচনায় ছিল ‘দেলুপি’। টিজার, পোস্টার থেকে মুক্তির তারিখ ঘোষণা—সবকিছুতেই ছিল ব্যতিক্রমী স্পর্শ। আজ শুক্রবার প্রকাশ্যে এল সিনেমাটির ট্রেলার। প্রায় পৌনে দুই মিনিটের এই ট্রেলারে ফুটে উঠেছে খুলনার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবন, রাজনীতি, ভালোবাসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম এবং সাধারণ মানুষের টিকে থাকার লড়াই।
এর আগে প্রকাশিত টিজারে দেখা গিয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের সরকার পতনের ছায়া। আজকের ট্রেলারে সেই ঘটনার পরের সময়—সরকারবিহীন দেশের অনিশ্চয়তা ও ভয়, প্রতিধ্বনির মতো ভেসে এসেছে। ট্রেলারের এক চরিত্রের সংলাপেই যেন মিশে আছে পুরো ছবির প্রেক্ষাপট—‘দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি যা, তাতে যাত্রা হবে না কাওয়ালি হবে, বুঝে উঠতে পারছি না।’
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ‘দেলুপি’ খুলনায় মুক্তি পাবে আগামী ৭ নভেম্বর আর ঢাকাসহ সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে ১৪ নভেম্বর থেকে। এই সিনেমার মধ্য দিয়েই বড় পর্দায় অভিষেক ঘটছে নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের। স্থানীয় গল্প, মানুষের অনুভব আর মাটির গন্ধ—এ তিনটিই তাঁর নির্মাণের মূল সুর।
তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘আমি গণমানুষের কথা বলতে চেয়েছি সব সময়। সাধারণ মানুষের গল্প সাধারণ মানুষকে নিয়েই বলতে চাই। আমার নির্মাণগুলোতে চেষ্টা থাকে স্থানীয় অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার। “দেলুপি”তেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।’
সিনেমার সব অভিনেতাই খুলনার বিভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা। অভিনয় করেছেন চিরনজিৎ বিশ্বাস, অদিতি রায়, রুদ্র রায়, মো. জাকির হোসেনসহ অনেকে।
প্রথমবার সিনেমায় অভিনয় করেছেন চিরনজিৎ বিশ্বাস। ‘দেলুপি’ সিনেমাতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি খুবই আনন্দিত, এই সিনেমাতে অভিনয় করতে পেরে। আমার মনে হয়, এই সিনেমাতে অভিনয় করে আমার অভিনয় স্কিল অনেকখানি ডেভেলপ করতে পেরেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই টিমের সঙ্গে কাজ করে আমি খুবই আনন্দিত।’
চিরনজিৎ বলেন, ‘পরিচালক-প্রযোজকসহ টিমের প্রত্যেকটা মানুষ, সবাই মিলে আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। আমি নতুন মানুষ, প্রথমবার সিনেমা করছি, তাঁদের কাছ থেকে খুবই সাহায্য পেয়েছি। এতে আমি অভিনয়ের জন্য আরও বেশি ইন্সপায়ার হয়েছি। পরিশেষে বলব, আমি খুবই কৃতজ্ঞ সবার কাছে যে আমি “দেলুপি” সিনেমাতে অভিনয় করতে পেরেছি।’
অন্যদিকে নূপুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অদিতি রায়। তিনি বলেন, ‘“দেলুপি”তে অভিনয় অভিজ্ঞতা আমার খুবই ভালো। আমি কখনো এ রকম কাজ করিনি। এটাই আমার প্রথম কাজ। এর আগে আমি যাত্রায় অভিনয় করেছি। সেখান থেকে এই জায়গায় আসা; যাত্রা অভিনয় আর এখানকার অভিনয়ে আলাদা। তবে মঞ্চের আর পর্দায় দুটো অন্য রকম ছিল। সেদিক থেকে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার “দেলুপি” থেকে। সব মিলিয়ে অনেক ভালো অনুভূতি এটা।’
তিনি আরও বলেন, ‘নিজেকে বড় পর্দায় দেখব, এটা আসলে একটা স্বপ্নের মতো লাগছে আমার। তবে আমার অনেক ইচ্ছা ছিল যে কোনো একদিন হয়তো সবাই আমাকে টিভির পর্দায় দেখবে। সেই ইচ্ছাটা যে আমার এইভাবে পূরণ হবে, সেটা আমি কখনো ভাবিনি।’
‘দেলুপি’ টিমের পক্ষ থেকে দর্শকদের সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সিনেমার প্রযোজকের ভাষায়, ‘আমরা চাই দর্শক “দেলুপি”তে নিজেদের গল্প খুঁজে পাক—এই মাটির, এই মানুষের গল্প।’