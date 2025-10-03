চঞ্চল, সিয়াম, তুষি থেকে মিথিলা, কোন গুঞ্জন সত্য হচ্ছে

বিনোদনজগতের তারকাদের নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। প্রেম-বিয়ে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত নানা ঘটনা—সব নিয়েই ভক্তদের কৌতূহল। আর সেই কৌতূহল থেকেই জন্ম নেয় নানা গুঞ্জন, যা নিয়ে আলোচনা হয় ভক্ত-দর্শকের মধ্যে। এসব গুঞ্জন কি সত্যি, নাকি রং চড়ানো গল্প?
সিয়ামের নায়িকা তুষি, সঙ্গে চঞ্চল
‘তান্ডব’ সিনেমার পর নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন পরিচালক রায়হান রাফী। হরর-থ্রিলার ঘরানার সিনেমাটির নাম ‘আন্ধার’। এই সিনেমা ঘিরে গত আগস্ট মাসেই গুঞ্জন ছড়ায়, সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সিয়াম আহমেদ, নায়িকা নাজিফা তুষি। একই সঙ্গে সিনেমায় রয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী। এই গুঞ্জন নিয়ে তারকারা জানিয়েছিলেন, প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। কোনো কিছুই ঠিক হয়নি।
সিনেমার কলাকুশলী কেউ কেউ এটাও জানিয়ে দেন, এসব আপাতত গুঞ্জন। চূড়ান্ত কিছু হলে সেটা তাঁরাই জানাবেন। একই কথা বলেছিলেন সিনেমাটির পরিচালক রায়হান রাফী। তিনি সেই সময় বলেছিলেন, ‘আমাদের সিনেমা নিয়ে সব সময়ই গুঞ্জন ছড়ায়। এবারও ছড়িয়েছে। তবে এর অনেক কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমরা সময় হলেই সব জানাব। ঠিকমতো আগে কাজটা শেষ করতে চাই।’
যদিও থেমে নেই ‘আন্ধার’ সিনেমাটির বড় অংশের শুটিং। সিনেমাটির টিমের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, গুঞ্জনই সত্য হচ্ছে। সিনেমায় নায়ক সিয়াম, তাঁর নায়িকা নাজিফা তুষি। গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী। বর্তমানে তাঁরা শুটিং নিয়েই ব্যস্ত। চলতি মাসেই শুটিং শেষ হবে।
মিথিলা বনাম সৃজিত
দীর্ঘদিন ধরেই মিথিলা ও সৃজিত মুখার্জি দম্পতির সম্পর্ক ঘিরে নানা রকম গুঞ্জন ছড়াচ্ছিল। এই গুঞ্জনের মধ্যে ছিল, মিথিলা ও সৃজিত আলাদা হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক কী অবস্থায় রয়েছে, সেটা নিয়ে কেউই মুখ খোলেননি। সম্প্রতি মিথিলা ‘বিহাইন্ড দ্য ফেম উইথ আরআরকে’ পডকাস্টে হাজির হয়ে প্রথমবার সৃজিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্পষ্ট করেন।
অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলাকে প্রশ্ন করা হয়, ‘অনেকে বলছেন, সৃজিত মুখার্জি এখন আর আপনার হাজব্যান্ড (স্বামী) নয়, আপনি কী বলবেন?’ জবাবে মিথিলা বলেন, ‘এটা তো যারা বলছে, তারা বলছে। আমি কিছুই বলব না।’ দ্বিতীয়বার তাঁকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, ‘উনি কি এখনো আপনার স্বামী?’ এমন প্রশ্নের জবাবে কিছুটা সময় নিয়ে মিথিলা বলেন, ‘হ্যাঁ।’ ‘পাসপোর্টে তাঁর নামটি আছে?’ মাথা নেড়ে মিথিলা বলেন, ‘হ্যাঁ।’ মিথিলার এমন উত্তরে অবশেষে গুঞ্জনের সমাপ্তি হলো। এখনো স্বামী–স্ত্রী তাঁরা।