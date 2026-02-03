সাড়া ফেলল মিথিলার নতুন ছবিগুলো

গত বছর মিস ইউনিভার্সে অংশ নিয়ে নতুন করে আলোচনায় তানজিয়া জামান মিথিলা। গত রাতে বেশ কয়েকটি নতুন ছবি দিয়েছেন তিনি। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মিথিলা সম্পর্কে কিছু তথ্য।
বিনোদন ডেস্ক
নতুন ছবিতে বেশ খোশমেজাজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবির জন্য পোজ দিয়েছেন তিনি
বিজ্ঞাপন
ছবিগুলো পোস্ট করে তিনি ক্যাপশন জুড়ে দিয়েছেন, ‘জানুয়ারি গার্ল এনার্জি।’ তাঁর নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা।মিথিলা গত বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নতুন করে আলোচনায় আসেন
বিজ্ঞাপন
মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় সেরার মুকুট জিততে না পারলেও সেরা ত্রিশে থাকাটা নিয়ে সন্তুষ্ট বাংলাদেশি এই মডেল ও অভিনয়শিল্পী